Μετά τα δύο κρούσματα κορονοϊού που διαγνώστηκαν σε άτομα που συμμετέχουν στο Just The 2 Of Us όλοι οι συντελεστές έκαναν τεστ.

Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου προληπτικού ελέγχου, εντοπίστηκαν δύο κρούσματα θετικά στον ιό, με συνέπεια να αναβληθεί το τρίτο live του show τραγουδιού, το προσεχές Σάββατο.

Όλα τα μέλη της παραγωγής και οι συμμετέχοντες του J2US τέθηκαν προληπτικά σε κατ’ οίκον περιορισμό, μέχρι να διενεργηθεί ο απαραίτητος επαναληπτικός έλεγχος. Η Δέσποινα Βανδή, η κριτής του show τραγουδιού, πήγε σήμερα μαζί με τον σκηνοθέτη του J2US και κουμπάρο της, Κώστα Καπετανίδη, να κάνουν προληπτικά το τεστ του κορονοϊού.

Έτσι η γνωστή τραγουδίστρια ανακοίνωσε μέσα από τα Instagram Stories της πως βγήκε «Covid free», δηλαδή αρνητική στον κορονοϊό.

Δείτε τις φωτογραφίες: