Αν είσαι λάτρης των κομεντί σίγουρα κάπου, κάπως έχεις πέσει πάνω στο To All the Boys I’ve Loved Before που κυκλοφόρησε το 2018. Η μεγάλη του επιτυχία έδωσε έδαφος και για sequel ενώ έκανε τον πρωταγωνιστή της να ξεχωρίσει. Ο Wolfgang Novogratz είναι μόλις 23 ετών αλλά σίγουρα θα γίνει το νέο σου crush.

Τον είδαμε ξανά στην νέα παραγωγή του Netflix Feel the Beat με συμπρωταγωνίστρια την Sofia Carson. Εκείνη υποδύεται την ταλαντούχα χορεύτρια April που επιστρέφει στη γενέτειρά της, το Wisconsin κι εκείνος υποδύεται τον Nick, το πρώην αγόρι της που έχει παραμείνει πίσω.

Ο Wolfgang Novogratz είναι γνωστός από τα reality της οικογένειάς του. Είναι γιος του Robert και της Cortney Novogratz, ενός σχεδιαστικού διδύμου που εργάζεται στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες. Είναι ο μεγαλύτερος από τα 7 παιδιά της οικογένειας αλλά δεν είναι ο μόνος που βρίσκεται στη showbiz.

Η αδερφή του Bellamy είναι μοντέλο και η δίδυμη αδερφή της, Tallulah,είναι συγγραφέας και ηθοποιός και ο αδερφός τους Breaker είναι μουσικός.

Η συμμετοχή του στο Feel the Beat δεν είναι η πρώτη του συνεργασία με τη γνωστή πλατφόρμα. Παίζει ένα μικρό ρόλο στοSierra Burgess Is a Loser και στο The Last Summer ενώ πρόσφατα συμμετείχε και στο The Half of It.

Στο μέλλον θα τον δούμε στην ταινία φαντασίας Hush, Hush στο πλευρό της Liana Liberato.

