Μπορεί ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος να έχει ξεχωρίσει για τις μαγειρικές του ικανότητες και τον ρόλο του ως κριτής του Masterchef, όμως φαίνεται ότι και άλλες δεξιότητες του έχουν έχει και άλλες αγάπες όπως τη μουσική π.χ. Άλλωστε, πριν από λίγες ημέρες τον είδαμε να βρίσκεται απομονωμένος στο σπίτι του εξαιτίας του κορονοϊού και με τη συντροφιά της κιθάρας του να τραγουδάει στη μητέρα του το τραγούδι "θα κάτσω σπίτι" του Λουκιανού Κελαηδόνη.

Έτσι λοιπόν ο αγαπημένος κριτής το βράδυ της Τρίτης ξεδίπλωσε ένα διαφορετικό ταλέντο, εκείνο του ραδιοφωνικού παραγωγού, καθώς ξεκίνησε τη δική του εκπομπή στο διαδίκτυο. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος επέλεξε αγαπημένα του τραγούδια και κράτησε συντροφιά στους ακροατές της εκπομπής του.

Για το νέο του επίτευγμα, ο γνωστός σεφ ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους με story που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram. «Δύο μέτρα απόσταση» ο τίτλος της εκπομπής του στον διαδικτυακό Samano Radio και όπως υπογράμμισε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος «2 μέτρα απόσταση". Η απόσταση αυτή είναι περίπου ένας "κοντιζας" ξαπλωμένος. Αλλά είναι και ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή. Η ομάδα είναι... Εγώ στην οργάνωση, εγώ στην επιλογή της μουσικής και εγώ στο μπιρι μπιρι... Link in my bio...artwork by @teamleohooligans.