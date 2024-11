Υποδυόταν τον Έλον Μασκ για να εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα – Πώς της απέσπασε 600.000 δολάρια

Ένας 56χρονος άνδρας από τη Φλόριντα συνελήφθη καθώς υποδυόταν τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ, τον πιο πλούσιο άνθρωπο στον κόσμο και σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ, επερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να εξαπατήσει μια 74χρονη γυναίκα από το Τέξας και να της αποσπάσει τουλάχιστον 250.000 δολάρια, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Τζέφρι Άρθουρ Μόινιχαν Τζούνιορ συνελήφθη στο σπίτι του την Τρίτη το βράδυ και κατηγορείται για «μεγάλη κλοπή».

Ο κατηγορούμενος, όπως αναφέρει η New York Post, φέρεται να επικοινωνήσει με τη γυναίκα το 2023 μέσω του Facebook, προσποιούμενος ότι είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, Έλον Μασκ. Κατάφερε να την πείσει να του εμπιστευθεί τα χρήματά της, υποσχόμενος ότι θα λάβει κερδίσει 55 εκατομμύρια δολάρια από την «επένδυσή» της.

Σύμφωνα με τον σύζυγο του θύματος, ο άνδρας απέσπασε συνολικά από τη γυναίκα περίπου 600.000 δολάρια.

Η αστυνομία του Μπράντεντον ενημερώθηκε για την υπόθεση από τις Αρχές του Φρίσκο, στο Τέξας, που ερευνούσαν μια παρόμοια απάτη. Η έρευνα έδειξε ότι σχεδόν τα μισά χρήματα της γυναίκας κατατέθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκαν στον Μόινιχαν και στην εταιρεία του, Jeff’s Painting and Pressure Washing LLC.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης, ή ίσως και συνεργοί του, «ενημέρωναν» το θύμα για την καθημερινότητα του «Έλον», χρησιμοποιώντας λεπτομέρειες από πρόσφατες ειδήσεις για να δημιουργήσουν μια σχέση εμπιστοσύνης με το θύμα.

«Το θύμα πίστευε πραγματικά ότι είχε φιλική σχέση με τον Έλον Μασκ», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Όταν ο “Έλον” της πρότεινε να επενδύσει στις επιχειρήσεις του, εκείνη πραγματοποίησε πολλές συναλλαγές σε διάστημα αρκετών μηνών», πρόσθεσε.,

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο δράστης, χωρίς να φοράει μπλούζα, ρωτούσε επανειλημμένα: «Μεγάλη κλοπή για τι πράγμα;».

Ο Μόινιχαν ισχυρίστηκε ότι τα 250.000 δολάρια που έλαβε προορίζονταν για μια «φίλη» του, με την οποία είχε μόνο διαδικτυακή επαφή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ήταν και ο ίδιος θύμα απάτης.

BPD’s Elder Fraud Unit arrested “Elon Musk” on Wednesday for grand theft. Jeffrey Moynihan, Jr., 56, is accused of impersonating @elonmusk to defraud an elderly woman out of $250K – although the actual sum could be much higher. Read more: https://t.co/RgsLlrpEjc pic.twitter.com/vAmdY2S6U6

— Bradenton Police Department (@BradentonPD) November 21, 2024