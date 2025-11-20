Βρετανία: Νέος «πονοκέφαλος» για το BBC – Βιβλίο κάνει λόγο για «συγκάλυψη» μετά την συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Νέος πονοκέφαλος για το BBC, που βρίσκεται ήδη στο «μάτι ενός κυκλώνα» για το παραπλανητικό μοντάζ μιας ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ. O συγγραφέας ενός βιβλίου σχετικά με την περίφημη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC το 1995 υποστηρίζει πως ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας γνώριζε ότι αυτή η συνέντευξη είχε παραχωρηθεί χάρη σε ψέματα και κατηγορεί το δίκτυο ότι συγκάλυπτε την υπόθεση για περισσότερα από 20 χρόνια.

Το βιβλίο με τίτλο «Dianarama: The Betrayal of Princess Diana», που κυκλοφόρησε σήμερα του Άντι Γουέμπ, ενός πρώην δημοσιογράφου του BBC, λέει πως αποκαλύπτει «το εύρος της εξαπάτησης της πριγκίπισσας και της συγκάλυψης που ακολούθησε».

Το 2021, μία ανεξάρτητη έρευνα που ζήτησε το BBC, επιβεβαίωσε πως πλαστά έγγραφα είχαν παρουσιαστεί στον αδελφό της πριγκίπισσας Τσαρλς Σπένσερ, προκειμένου να την πείσει να παραχωρήσει αυτήν τη συνέντευξη, η οποία είχε θεωρηθεί τότε μια μεγάλη επιτυχία για το δίκτυο και τον δημοσιογράφο του Μάρτιν Μπασίρ.

Στο βιβλίο του, ο Άντι Γουέμπ λέει πως ορισμένοι άνθρωποι στο BBC γνώριζαν, τέσσερις μήνες μετά τη συνέντευξη, πως ο Μπασίρ είχε παραποιήσει έγγραφα, τα είχε παρουσιάσει στον Τσαρλς Σπένσερ και είχε πει ψέματα για το θέμα. Όμως, δεν ενημέρωσαν την Νταϊάνα και η υπόθεση παράμεινε «στο σκοτάδι» για περισσότερα από 20 χρόνια.

Αυτά τα πλαστά έγγραφα έκαναν την πριγκίπισσα να πιστεύει ότι μέλη του περιβάλλοντός της την κατασκόπευαν και ότι εργάζονταν για λογαριασμό των μυστικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα εκείνη να φοβάται για τη ζωή της, λέει ο Γουέμπ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αδελφός της Νταϊάνα διακρίνει μία σχέση μεταξύ της συμπεριφοράς της πριγκίπισσας μετά τη συνέντευξη και του θανάτου της στο Παρίσι, έπειτα από δύο χρόνια, σε ένα τροχαίο δυστύχημα, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μετά τη συνέντευξη αυτήν, «η Νταϊάνα απομακρύνθηκε από τα πρόσωπα του περιβάλλοντός της, ιδίως τον προσωπικό της γραμματέα», δήλωσε ο Άντι Γουέμπ σε μια συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο ITV. «Δεν είχε καμία εμπιστοσύνη» στην αστυνομία και «βρέθηκε 18 μήνες αργότερα σε μια Mercedes με έναν μεθυσμένο οδηγό».

