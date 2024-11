Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Ο ρωσικός πύραυλος έχει χαρακτηριστικά διηπειρωτικού βαλλιστικού» – Δεν επιβεβαιώνει η Ε.Ε. – ΒΙΝΤΕΟ

Την πεποίθησή του ότι ο πύραυλος με τον οποίο η Ρωσία φέρεται να έπληξε συγκεκριμένο στόχο στην περιοχή του Ντίνπρο στην Ουκρανία, εξέφρασε την Πέμπτη (21/11) ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η ταχύτητα και το ύψος ενός πυραύλου που εκτόξευσε για πρώτη φορά η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας σήμερα δείχνουν ότι ήταν διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος», δήλωσε από την πλευρά του ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε πως ειδικοί διενεργούν έρευνα για να ταυτοποιήσουν το είδος του πυραύλου.

«Όλα τα χαρακτηριστικά του: η ταχύτητα, το ύψος είναι εκείνα ενός βαλλιστικού διηπειρωτικού πυραύλου. Η πραγματογνωμοσύνη είναι σε εξέλιξη», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram. «Ο τρελός γείτονάς μας (…) χρησιμοποιεί την Ουκρανία ως πεδίο δοκιμής», πρόσθεσε, εκτιμώντας πως η χωρίς προηγούμενο επίθεση αυτή δείχνει «σε ποιο βαθμό φοβάται ο (Βλαντίμιρ Πούτιν)».

Ωστόσο, δυτικός αξιωματούχος που μίλησε στο δίκτυο ενημέρωσης ABC News και τον επικαλείται το Sky News, διαφωνεί με τον ισχυρισμό των Ουκρανών και τόνισε ότι η επίθεση έγινε από βαλλιστικό πύραυλο άλλου τύπου, όχι από ICBM, αμφισβητώντας ουσιαστικά την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Today, our insane neighbor has once again revealed its true nature—its disdain for dignity, freedom, and human life itself. And, most of all, its fear.

Fear so overwhelming that it unleashes missile after missile, scouring the globe for more weapons—whether from Iran or North… pic.twitter.com/tEsZ0Uu1bt

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2024