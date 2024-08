Βίντεο: Πρωτοφανής επίθεση σε σερβιτόρα γνωστής αλυσίδας εστιατορίων – Η στιγμή που πελάτης της φέρνει πιάτο στο κεφάλι

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν σε εστιατόριο γνωστής αλυσίδας στη Βρετανία, όταν ένας εξαγριωμένος πελάτης έφερε στο κεφάλι της σερβιτόρας το πιάτο με το φαγητό που μόλις του είχε σερβίρει.

Το βίντεο που «ανέβηκε» στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), δείχνει τη σερβιτόρα να πλησιάζει το τραπέζι του… δράστη, για να αφήσει ένα πιάτο γεμάτο φαγητό. Την ώρα η γυναίκα αποθέτει το πιάτο πάνω στο τραπέζι, όπου εκτός του άνδρα είναι μαζί του μια γυναίκα και ένα παιδί, που φέρονται να είναι η σύζυγός (που φοράει μαντήλα) και ο γιος του, ο άγνωστος αρπάζει ένα πιάτο με φαγητό που έχει μπροστά του και με αυτό χτυπάει την κοπέλα στο κεφάλι. Από τη δύναμη του χτυπήματος κάνει μερικά βήματα προς τα πίσω, σαν να είναι ζαλισμένη.

Δείτε φωτογραφίες από το Χ

Η σερβιτόρα, «λουσμένη» με το φαγητό, φαίνεται κάτι να λέει στον άνδρα και φεύγει με γρήγορο βήμα. Εκείνος, που στο βίντεο φαίνεται να είναι μαυροφορεμένος, με γενειάδα και να φοράει ένα σκουφί, δευτερόλεπτα έπειτα από το περιστατικό σηκώνεται ατάραχος και φεύγει μαζί με την οικογένειά του.

Ο χρήστης που ανέβασε το βίντεο, σχολιάζει και την αντίδραση της Αστυνομίας, καθώς – όπως αναφέρει – την ώρα του περιστατικού ήταν παρόντες κάποιοι αστυνομικοί. «Πήγα και τους ανέφερα το περιστατικό και αυτοί δεν έκαναν τίποτα για να τον σταματήσουν από το να φύγει, ούτε καν μπήκαν στη διαδικασία να δουν το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Υπέβαλα αναφορά εναντίον τους και ο προϊστάμενός τους το μόνο που μου είπε ήταν ότι είναι άνθρωποι και κάνουν λάθη». Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία, τονίζει ότι το όλο περιστατικό ερευνάται, τόσο για την πράξη του δράστη, όσο και για τις ενέργειες των αστυνομικών.

Όπως αναμενόταν, το βίντεο συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια αγανακτισμένων χρηστών. «Τέτοιες συμπεριφορές είναι απλά απαράδεκτες», λέει ένα σχόλιο. «Επίθεση σε κάποιον για το φαγητό; Καλύτερα να πάει στη φυλακή», αναφέρεται σε ένα άλλο.

Εκπρόσωπος του εστιατορίου δήλωσε ότι «τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές. Η ασφάλεια των υπαλλήλων και των πελατών μας είναι προτεραιότητά μας. Συνεργαζόμαστε με την Αστυνομία για να βρεθεί ο δράστης και να τιμωρηθεί».

Δείτε το βίντεο

Man just casually slaps waitress here, nothing to see, just perfectly normal behaviour in multicultural London.

This happened at Nando’s in Stratford yesterday.

I doubt we’ll see him paraded on tv like the offensive social media posters. pic.twitter.com/DTTUh2du5A

— J Stewart (@triffic_stuff_) August 21, 2024