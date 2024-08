Βρετανία: 33χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε αυλή «ύστερα από επίθεση σκύλου» – Η αστυνομία αναζητά δύο μπουλντόγκ

Σε μία τραγική υπόθεση που συγκλονίζει το Μπέρμιγχαμ, ένας 33χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός σε έναν κήπο μετά από φερόμενη επίθεση σκύλων. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό δύο αμερικανικών μπουλντόγκ που εκτιμάται ότι συνδέονται με το περιστατικό.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν τα ξημερώματα για την παρουσία σκύλων που κυκλοφορούσαν ελεύθερα σε μια κατοικημένη περιοχή του Μπέρμιγχαμ. Όταν έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον 33χρονο άνδρα νεκρό στον πίσω κήπο ενός σπιτιού.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διεξάγεται νεκροψία για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου, αλλά εκτιμάται ότι τουλάχιστον ένας σκύλος του επιτέθηκε, συμβάλλοντας πιθανώς στο θάνατό του.

Δύο σκυλιά κατασχέθηκαν επιτόπου, ωστόσο οι αρχές αναζητούν ακόμα δύο σκύλους που πιστεύεται ότι βρίσκονταν στην ίδια οικία. Οι δύο σκύλοι που έχουν διαφύγει, σύμφωνα με την αστυνομία, φαίνεται να ανήκουν στη ράτσα των αμερικανικών μπουλντόγκ. Η αστυνομία έχει δημοσιεύσει φωτογραφία του ενός ζώου, επισημαίνοντας ότι ο άλλος σκύλος είναι παρόμοιος αλλά με μαύρο χρώμα.

Η έρευνα της αστυνομίας πραγματοποιείται με επισκέψεις από σπίτι σε σπίτι, ανασκόπηση υλικού από κάμερες ασφαλείας (CCTV) και χρήση εξειδικευμένων αστυνομικών της μονάδας σκύλων, καθώς και ντρόουν για τον εντοπισμό των δύο ζώων.

Σύμφωνα με την αστυνομία των Δυτικών Μίντλαντς, κανένα από τα εμπλεκόμενα σκυλιά δεν ανήκει σε απαγορευμένη ράτσα.

«Πρόκειται για ένα πραγματικά τραγικό περιστατικό, και η οικογένεια του άνδρα υποστηρίζεται από τους αστυνομικούς», δήλωσε η Επόπτρια της αστυνομίας του Μπέρμιγχαμ, Sally Simpson. Η ίδια πρόσθεσε: «Η έρευνα για το θάνατό του συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή, η προτεραιότητά μας είναι να βρούμε τα υπόλοιπα σκυλιά που πιστεύουμε ότι μπορεί να έχουν εμπλακεί».

#APPEAL | We’re urgently asking for help finding two dogs who we believe may have been involved in an incident in which a man died in #Rubery.

We were called to Hereford Close in the early hours of yesterday to reports that a number of dogs were loose. pic.twitter.com/ldEjvTZrjs

— Birmingham Police (@BrumPolice) August 22, 2024