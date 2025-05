Βίντεο: Έσπασαν τα νερά της λίγο πριν βγει στον αέρα – Έκανε τρίωρο δελτίο ειδήσεων με… συσπάσεις και «πρώιμο τοκετό»

Η δημοσιογράφος Olivia Jaquith, παρουσιάστρια του τηλεοπτικού σταθμού WRGB στο Όλμπανι της Νέας Υόρκης, ξεκίνησε… τον τοκετό της λίγα λεπτά πριν την έναρξη του δελτίου ειδήσεων, καθώς έσπασαν τα νερά λίγο πριν βγει στον αέρα. Κι όμως παρέμεινε στο στούντιο, διαβάζοντας ειδήσεις με χιούμορ και ψυχραιμία για τρεις ολόκληρες ώρες.

Λίγα λεπτά πριν βγουν στον αέρα, η ίδια και η συμπαρουσιάστριά της, Julia Dunn, έκαναν μια live μετάδοση στο Facebook, εξηγώντας τι είχε μόλις συμβεί.

«Δεν είναι Πρωταπριλιά, τα νερά της Olivia έσπασαν – μέσα στην αίθουσα σύνταξης», ακούγεται να λέει η Dunn.

«Μέσα στην αίθουσα σύνταξης», επιβεβαιώνει η Jaquith. «Δεν ξέρω τι γίνεται, είναι η πρώτη φορά μου, είμαι καινούργια εδώ».



Όπως εξήγησε η ίδια, ένιωσε μια μικρή ενόχληση την προηγούμενη ημέρα και επισκέφθηκε τον γυναικολόγο της, όπου ένα μηχάνημα κατέγραψε μερικές συσπάσεις. Το επόμενο πρωί, μπαίνοντας στο στούντιο, τα νερά της έσπασαν στην τουαλέτα, λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει το δελτίο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της τρίωρης εκπομπής, η Jaquith –δύο ημέρες μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία τοκετού– συνέχισε να παρουσιάζει τις ειδήσεις, με διάθεση για χιούμορ.

Στην αρχή του δελτίου, η Dunn δήλωσε: «Έχουμε ένα έκτακτο γεγονός αυτό το πρωί. Κυριολεκτικά, τα νερά της Olivia έσπασαν, και αυτή τη στιγμή παρουσιάζει τις ειδήσεις ενώ είναι σε ενεργό τοκετό».

«Πρώιμο τοκετό», διόρθωσε γελώντας η Jaquith. «Μην το παρακάνουμε».

Οι συνάδελφοί της μετρούσαν τις συσπάσεις και η ίδια δήλωσε: «Όχι, υπήρξε μία, αλλά έχουν περάσει μερικά λεπτά από τότε, οπότε είμαστε ακόμα εντάξει».

«Είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ και θα μείνω στο γραφείο όσο περισσότερο μπορώ. Αλλά αν εξαφανιστώ, ξέρετε τι θα έχει συμβεί», πρόσθεσε.

It was an exciting morning, here at CBS6 when morning show anchor Olivia Jaquith went into labor just before the newscast and STILL ANCHORED THE SHOW!!

MORE: https://t.co/UshXgkCLLj pic.twitter.com/ZAeXJM40mO

— CBS 6 Albany – WRGB (@CBS6Albany) May 21, 2025