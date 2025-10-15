Βίντεο: Εφιάλτης για 17χρονη κοπέλα στα χέρια μετανάστη που προσπάθησε να την απαγάγει

Σοκ έχει προκαλέσει βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου όπου φαίνεται η στιγμή που ένας Σουδανός μετανάστης προσπαθεί να αρπάξει από τον δρόμο μια 17χρονη κοπέλα.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνεται ο μετανάστης να περπατά σε κεντρικό δρόμο στην πόλη Σουίντον της Βρετανίας και να ακολουθεί κατά πόδας μία γυναίκα.

Η κοπέλα περπατάει ανυποψίαστη για τον κίνδυνο που παραμονεύει, όταν ξαφνικά ο Σουδανός επιταχύνει το βήμα του και την αρπάζει από πίσω σφίγγοντας τα χέρια του γύρω από τον κορμό της. Στο βίντεο φαίνονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες της 17χρονης να απελευθερωθεί χωρίς όμως επιτυχία.

Ο δράστης την κρατάει στα χέρια του, έχοντάς την κολλημένη στο μπροστινό μέρος του σώματός του και προσπαθεί να απομακρυνθεί χωρίς να την αφήσει, παρά τις έντονες κινήσεις της κοπέλας.

Κανείς δεν σταματά να βοηθήσει

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της αρπαγής, περνάει ένα λεωφορείο κι ένα αυτοκίνητο, χωρίς όμως κανείς να σταματήσει για να βοηθήσει το κορίτσι.

Για καλή της τύχη, πάντως, ενώ κάλυψαν μια απόσταση αρκετών μέτρων, τελικά η πράξη του Σουδανού έγινε αντιληπτή από κάποιους περαστικούς που παρενέβησαν και έτσι ο μετανάστης αναγκάστηκε να αφήσει την κοπέλα ελεύθερη.

Σημειώνεται ότι ο Σουδανός κυνήγησε λίγο μετά και μια άλλη γυναίκα κι όταν είδε ότι δεν μπορούσε να τα καταφέρει αποπειράθηκε να απάγει μια τρίτη κοπέλα, και πάλι χωρίς η προσπάθειά του να στεφθεί από επιτυχία.

Στο μεταξύ είχε ειδοποιηθεί η Αστυνομία, οπότε και ο μετανάστης συνελήφθη όταν εντοπίστηκε από τις Αρχές.

