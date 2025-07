Βίντεο: Απόπειρα απαγωγής 6χρονου στο Μπρούκλιν – Οι γονείς έτρεξαν να σώσουν το παιδί τους

Ένα πρωτοφανές περιστατικό απόπειρας απαγωγής καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής στο Κόνι Άιλαντ του Μπρούκλιν, στις ΗΠΑ, όταν ένας άνδρας με ένα ψηλό καπέλο άρπαξε ένα 6χρονο αγόρι σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, πριν το πετάξει βάναυσα στο έδαφος καθώς οι γονείς του άρχισαν να τον καταδιώκουν.

«Βλέπω αυτόν τον άνδρα να κρατάει τον γιο μου σαν μπάλα του ράγκμπι, έναν απόλυτο ξένο», δήλωσε στη New York Post η 41χρονη μητέρα, Σάρον Ρόμπινσον, περιγράφοντας τη φρίκη που έζησε όταν ο μικρός Ρα’Σεμ «Ρα’Ρα» Γκαντ άρχισε να ουρλιάζει.

Would-be kidnapper grabs boy, 6, off Coney Island street as screaming child’s parents chase him down, wild video shows https://t.co/dxnygG76NM pic.twitter.com/zI85RU5ezw

— New York Post (@nypost) July 7, 2025