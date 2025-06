Βίντεο: Άγριο ξύλο στις ιπποδρομίες του Άσκοτ – Μπουνιές και κλωτσιές μεταξύ καλοντυμένων νεαρών

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από τις ιπποδρομίες του Άσκοτ στη Βρετανία, όπου δύο καλοντυμένοι νεαροί πιάνονται στα χέρια ανταλλάσσοντας μεταξύ τους μπουνιές και κλωτσιές, σε ένα κατά τα άλλα αριστοκρατικό και αρχοντικό περιβάλλον.

Οι δύο νεαροί άνδρες, που τουλάχιστον τήρησαν το… dress code, για άγνωστο λόγο πιάστηκαν στα χέρια και άρχισαν να ρίχνουν μπουνιές ο ένας στον άλλον. Οι παρευρισκόμενοι τραβούσαν βίντεο και τους έλεγαν να σταματήσουν, αλλά αυτοί δεν άκουγαν τίποτα. Κάποια στιγμή, μάλιστα, ο ένας έπεσε κάτω και τα χτυπήματα συνεχίστηκαν, μέχρι που κάποιοι πιο νηφάλιοι παρενέβησαν και τους σταμάτησαν

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο ένας εκ των δύο «πρωταγωνιστών» έχει τραυματιστεί στο πρόσωπο, το οποίο ήταν γεμάτο αίματα.

Σημειώνεται ότι οι Βασιλικές Ιπποδρομίες του Άσκοτ είναι ένα σημαντικό κοινωνικό γεγονός στη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο συνδέεται στενά με την βασιλική οικογένεια.

Royal Ascot is Britain’s annual reminder that we still do pageantry better than anyone: Where the King arrives by carriage, the hats defy gravity, champagne is a breakfast item, and Britain pretends it still runs the empire. One horse race at a time. 🐎

— Jim Osman (@EdgeCGroup) June 20, 2025