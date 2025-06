Γενεύη: «Συζητήσαμε τρόπους για μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν» – Κοινή δήλωση των ΥΠΕΞ της Ε3 και της Κάγια Κάλας

«Συζητήσαμε τρόπους για μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, μαζί με την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ, μετά τη συνάντησή τους με τον Ιρανό ομόλογό τους στη Γενεύη.

Μετά τη συνάντηση, η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας δήλωσε μέσω του “Χ”, ότι οι συζητήσεις με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ήταν «άμεσες και ειλικρινείς» και προσθέτει: «Η Τεχεράνη γνωρίζει τί διακυβεύεται. Η κλιμάκωση δεν θα ωφελούσε κανέναν. Πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτές τις διαπραγματεύσεις».

Στην κοινή δήλωση που δημοσιοποίησε η Κάγια Κάλας, η ίδια και οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (Ε3) τονίζουν ότι στη συνάντηση με τον Ιρανό ομόλογό τους εξέφρασαν «σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή» και επανέλαβαν «τη σταθερή τους δέσμευση για την ασφάλεια του Ισραήλ». Τονίζουν ότι θα πρέπει να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή και να βρεθεί επειγόντως μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων για να διασφαλιστεί ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

Οι υπουργοί της E3 και η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ επανέλαβαν «τις μακροχρόνιες ανησυχίες τους σχετικά με την επέκταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, το οποίο δεν έχει αξιόπιστο πολιτικό σκοπό, κατά παράβαση σχεδόν όλων των διατάξεων του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (JCPOA)» και «συζήτησαν τρόπους για μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τονίζοντας παράλληλα τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος».

