Βασίλισσα Ελισάβετ: Ένας χρόνος χωρίς τον πρίγκιπα Φίλιππο – Η συγκινητική ανάρτησή της

Να τιμήσει τη μνήμη του πολυαγαπημένου της συζύγου θέλησε η βασίλισσα Ελισάβετ, καθώς σήμερα, 9 Απριλίου, συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου.

Η βασίλισσα Ελισάβετ και ο πρίγκιπας Φίλιππος ήταν παντρεμένοι για 70 χρόνια και ο θάνατός του λύγισε την 95χρονη μονάρχη. Μέσα στο ένα έτος που έχει περάσει, η βασίλισσα δείχνει να έχει καταπέσει και να αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα υγείας, τα οποία τα Ανάκτορα αποδίδουν στην ηλικία της και αρνούνται να αναφερθούν με σαφήνεια στην κατάστασή της. Η ίδια ακυρώνει τις εμφανίσεις και τις βασιλικές υποχρεώσεις της αναθέτοντας σε μέλη της βασιλικής οικογένειας τα καθήκοντά της.

Στην επέτειο θανάτου του αγαπημένου της, οι βοηθοί των Ανακτόρων ανέβασαν στον λογαριασμό της βασίλισσας στο twitter ένα συγκινητικό βίντεο από στιγμιότυπα της Ελισάβετ στο πλευρό του Δούκα του Εδιμβούργου αλλά και από τη ζωή του πρίγκιπα Φίλιππου. Το βίντεο συνοδεύει το ποίημα “The Patriarchs – An Elegy” του Σάιμον Άρμιταζ.

Remembering His Royal Highness The Duke of Edinburgh on the first anniversary of his death.

Find out more about his life and legacy at: https://t.co/6tFq2vjyNk

Words: ‘The Patriarchs – An Elegy’ by Poet Laureate Simon Armitage pic.twitter.com/WpB2L6D75K

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2022