Βαρύς ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης: 130 χρόνια φυλακή σε 52χρονο για την άγρια δολοφονία δύο ανήλικων κοριτσιών στους Δελφούς

Ο Ρίτσαρντ Άλεν, ο άνδρας που καταδικάστηκε για τις δολοφονίες δύο ανήλικων κοριτσιών το 2017 που εξαφανίστηκαν στους Δελφούς της Ιντιάνα στις ΗΠΑ, καταδικάστηκε την Παρασκευή σε 130 χρόνια φυλάκιση.

Ο Άλεν καταδικάστηκε σε 65 χρόνια για κάθε θάνατο, συνολικά 130 χρόνια φυλάκιση. Οι 760 ημέρες από τη σύλληψή του θα συνυπολογιστούν στην ποινή του.

Ένα δικαστήριο της Ιντιάνα καταδίκασε τον Άλεν για τη δολοφονία της 14χρονης Liberty “Libby” German και της 13χρονης Abigail “Abby” Williams που είχαν εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια μιας πεζοπορίας στους Δελφούς το 2017.

Richard Allen is sentenced to 130 years in prison for the murders of Abby Williams and Libby German. Judge Frances Gull told Alan “you rank right up there with the most hideous crimes” she has seen in her 27 years on the bench. #wthr pic.twitter.com/6P3xSdEWvO

Η κριτική επιτροπή των επτά γυναικών και πέντε ανδρών πέρασε περίπου 19 ώρες συζητώντας κατά τη διάρκεια τριών ημερών προτού βρει τον Άλεν, 52 ετών, ένοχο για όλες τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, η ανακοίνωση της ποινής κράτησε λιγότερο από μία ώρα.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2017, η Άμπι και η Λίμπι κατέβηκαν σε ένα μονοπάτι πεζοπορίας στη γέφυρα Monon High Bridge στους Δελφούς Όταν δεν κατάφεραν να συναντήσουν τον πατέρα της Λίμπι αργότερα μέσα στην ημέρα, αναφέρθηκαν ως εξαφανισμένοι. Βρέθηκαν νεκροί περίπου ένα μίλι από το σημείο όπου εθεάθησαν τελευταία φορά με κοψίματα στο λαιμό, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Η αστυνομία ερεύνησε χιλιάδες στοιχεία και έδωσε στη δημοσιότητα πολλαπλά σύνθετα σκίτσα του υπόπτου με βάση μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων.

Judge Gull, the prosecutors & #Delphi PD should all be feeling insecure about what they did to #RichardAllen & to the institutions they represent. They should all be forced to spend 13mo in the same solitary confinement cell that they forced upon a presumed innocent RA. #Monsters pic.twitter.com/QstnNwtqn0

— Twain’s Melon 🌹 (@ChuckRoss33) December 20, 2024