Βαλένθια: Η στιγμή που φυγαδεύεται ο πρωθυπουργός Σάντσεθ – Δεν τον ακολούθησαν ο Φελίπε και η Λετίθια

Στην άβολη θέση να επιβεβαιώσει ότι ο πρωθυπουργός είναι καλά βρέθηκε η κυβέρνηση στην Ισπανία, μετά την εσπευσμένη επιχείρηση της αστυνομίας να απομακρύνει τον Πέδρο Σάντσεθ, όταν διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι στην Βαλένθια προπηλάκισαν την ομάδα κρατικών αξιωματούχων και τον βασιλιά που επισκέφτηκαν την κατεστραμμένη περιοχή.

H ισπανική κυβέρνηση σε μήνυμά της επιβεβαιώνει ότι ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είναι καλά, μετά την ένταση που επικράτησε κατά την επίσκεψη στην περιοχή Παϊπόρτα που επλήγη από τις φονικές βροχοπτώσεις.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, σύμφωνα με την εφημερίδα Εl Pais, κάποιοι πέταξαν μπάλες από λάσπη και άλλα αντικείμενα, ενώ κάποιοι άλλοι άρχισαν να φωνάζουν «δολοφόνοι, δολοφόνοι» κατά του Σάντσεθ και του Μαθόν και να πετάει αντικείμενα. «Σάντσεθ, γιε σκύλας», «Ζητήστε βοήθεια», «Οι άνθρωποι πεθαίνουν και έρχεστε τώρα», ήταν ορισμένα από τα όσα ακούστηκαν σύμφωνα με την El Pais.

Ως εκ τούτου η συνοδεία του Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να ενεργοποιήσει το πρωτόκολλο ασφαλείας και να τον απομακρύνει.

Το ABC ανέφερε ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός επιβιβάστηκε σε ένα από τα οχήματα της αυτοκινητοπομπής, ένα KGM Rexton της μάρκας Ssangyong το οποίο δέχθηκε επίθεση και υπέστη σοβαρές ζημιές από τα χτυπήματα των παρευρισκόμενων πολιτών.

Βίντεο στα social media παρουσιάζουν κατοίκους να επιτίθενται σε ένα μαύρο τζιπ που λένε ότι ανήκει στον Πέδρο Σάντσεθ. Ωστόσο, είναι άγνωστο εάν ήταν δικό του ή κάποιο συνοδευτικό από την πομπή αυτοκινήτων με τους τρεις, Φελίπε-Λετίθια, Σάντσεθ.

Το οργισμένο πλήθος επιτέθηκε τόσο στον Ισπανό πρωθυπουργό όσο και στον βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε και τη βασίλισσα Λετίθια. Ορισμένοι φώναζαν συνθήματα όπως «Δολοφόνοι, δολοφόνοι». Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια παρέμειναν στην Παϊπόρτα για περίπου μία ώρα. Ο Φελίπε φέρεται να κατάφερε να ηρεμήσει τα πλήθη και να άνοιξε συζήτηση με τους δυσαρεστημένους κατοίκους.

Εν τω μεταξύ, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης και καθαρισμού στη Βαλένθια, η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε νέα προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες.

The King of Spain is trying to calm angry crowds in Paiporta, a Valencia region town affected by the floods.

He’s braving mud and rock throwing to talk to people while the prime minister Sanchez and other politicians seem to have been evacuated

