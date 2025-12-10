Τραμπ: Δικαστήριο τον διατάσσει να αποσύρει την Εθνοφρουρά από το Λος Άντζελες

Η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να τερματίσει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες και να επιστρέψει τον έλεγχο των στρατευμάτων στην πολιτεία, αποφάνθηκε ομοσπονδιακός δικαστής την Τετάρτη.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Τσαρλς Μπρέιερ, στο Σαν Φρανσίσκο, εξέδωσε προσωρινή διαταγή που ζητήθηκε από αξιωματούχους της Καλιφόρνιας που αντιτάχθηκαν στην έκτακτη κίνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει στρατεύματα της Εθνοφρουράς χωρίς την έγκριση του κυβερνήτη, για να προωθήσει τις προσπάθειές του για την επιβολή των μεταναστευτικών νόμων.

Η Καλιφόρνια υποστήριξε στο Δικαστήριο ότι οι συνθήκες στο Λος Άντζελες είχαν αλλάξει από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε για πρώτη φορά τη διοίκηση των στρατευμάτων και τα ανέπτυξε, τον Ιούνιο. Η κυβέρνηση κάλεσε αρχικά περισσότερα από 4.000 μέλη της Εθνικής Φρουράς της Καλιφόρνιας, αλλά ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί σε αρκετές εκατοντάδες μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Μόνο περίπου 100 άτομα παραμένουν στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Η ρεπουμπλικανική κυβέρνηση παρέτεινε την αποστολή μέχρι τον Φεβρουάριο, προσπαθώντας παράλληλα να χρησιμοποιήσει μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνια στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να στείλει το στρατό σε πόλεις που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς, παρά τις αντιρρήσεις των δημάρχων και των κυβερνητών.

Οι δικηγόροι του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσαν ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να χρειάζεται μέλη της Εθνοφρουράς στην περιοχή του Λος Άντζελες για την προστασία του ομοσπονδιακού προσωπικού και της περιουσίας.

Ο Τραμπ ανέλαβε τη διοίκηση της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας μετά από διαμαρτυρίες για την εντατικοποίηση της επιβολής των μεταναστευτικών νόμων. Η κινητοποίηση αυτή ήταν η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που η εθνοφρουρά μιας Πολιτείας ενεργοποιήθηκε χωρίς αίτημα του κυβερνήτη της και σηματοδότησε μια σημαντική κλιμάκωση των προσπαθειών της κυβέρνησης να εφαρμόσει την πολιτική μαζικών απελάσεων.

Οι στρατιώτες στάθμευσαν έξω από ένα ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης στο κέντρο του Λος Άντζελες, όπου συγκεντρώθηκαν διαδηλωτές, και αργότερα στάλθηκαν στους δρόμους για να προστατεύσουν τους αξιωματικούς της μετανάστευσης κατά τη διάρκεια των συλλήψεων.

Η Καλιφόρνια άσκησε αγωγή και ο Μπρέιερ εξέδωσε προσωρινή περιοριστική εντολή που απαιτούσε από την κυβέρνηση να επιστρέψει τον έλεγχο των μελών της Φρουράς στην Καλιφόρνια. Ωστόσο, ένα εφετείο ανέστειλε την απόφαση αυτή.

Η Καλιφόρνια υποστήριξε ότι ο πρόεδρος χρησιμοποιούσε τα μέλη της Εθνοφρουράς ως προσωπική αστυνομική δύναμη, παραβιάζοντας έναν νόμο που περιορίζει τη χρήση του στρατού σε εσωτερικές υποθέσεις.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι τα δικαστήρια δεν μπορούσαν να αμφισβητήσουν την απόφαση του προέδρου ότι η βία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του έκανε αδύνατη την εφαρμογή των αμερικανικών νόμων με τις τακτικές δυνάμεις και ότι η απόφαση αντανακλούσε μια εξέγερση ή κίνδυνο εξέγερσης.

Τον Σεπτέμβριο, ο Μπρέιερ αποφάνθηκε μετά από δίκη ότι η ανάπτυξη παραβίαζε το νόμο. Άλλοι δικαστές εμπόδισαν την κυβέρνηση να αναπτύξει δυνάμεις της Εθνοφρουράς σε Πόρτλαντ, Όρεγκον και Σικάγο.