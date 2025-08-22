Τουρκία: Σάλος με καταγγελίες κατά του Φιντάν για «πλαστά» πτυχία – Το ΥΠΕΞ διαψεύδει τους ισχυρισμούς και κάνει λόγο για «εκστρατεία σπίλωσης»

Ένα νέο κύμα πολιτικής αντιπαράθεσης έχει ξεσπάσει στην Τουρκία, με αφορμή καταγγελίες που αμφισβητούν τη νομιμότητα των πανεπιστημιακών τίτλων του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, οι οποίες όμως απορρίφθηκαν κατηγορηματικά από τις αρμόδιες αρχές.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ απέρριψε τις πρόσφατες κατηγορίες που αμφισβητούν την αυθεντικότητα των ακαδημαϊκών πτυχίων του υπουργού, χαρακτηρίζοντάς τες «ψευδείς» και κάνοντας λόγο για «μία ακόμη εκστρατεία δυσφήμισης κατά του θεσμού», οργανωμένη από την οργάνωση FETO, την οποία η Άγκυρα κατηγορεί για την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του 2016.

Οι φήμες ξεκίνησαν τον Μάιο, όταν ο βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Μουράτ Εμίρ, εξέφρασε δημόσια αμφιβολίες για τη νομιμότητα των τίτλων του Φιντάν, δηλώσεις που διαδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης της αντιπολίτευσης και προκάλεσαν κύμα σχολίων.

Παράλληλα, το Κέντρο Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης της Διεύθυνσης Επικοινωνιών της Τουρκικής Προεδρίας διέψευσε επίσης τις κατηγορίες μέσω ανακοίνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία επισυνάφθηκε έκθεση του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης (YÖK) που επιβεβαιώνει τη νομιμότητα των τίτλων σπουδών.

“YÖK’ün, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın diploma denkliğini kabul ettiğine dönük hiçbir bilgi yok.” iddiası doğru değildir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yurt dışı görevi sırasında University of Maryland University College’da Yönetim ve Siyaset Bilimi alanında lisans eğitimini… pic.twitter.com/hWHiDdK2Mo — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 13, 2025



«Μην υποκύπτετε σε αβάσιμες εισηγήσεις που αποσκοπούν στη χειραγώγηση της κοινής γνώμης», ανέφερε χαρακτηριστικά το Κέντρο.

Πηγές του υπουργείου Εξωτερικών τόνισαν ότι τόσο το Κέντρο Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης όσο και το YÖK είχαν ήδη απαντήσει σε αυτούς τους ισχυρισμούς με επίσημα έγγραφα.

«Τα πτυχία του υπουργού, προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά, μαζί με τα πιστοποιητικά ισοτιμίας τους, δημοσιοποιήθηκαν από το Κέντρο στις 15 Μαΐου 2025», ανέφερε το υπουργείο.

Υπενθυμίστηκε επίσης ότι το YÖK είχε στο παρελθόν επιβεβαιώσει την ισοτιμία των τίτλων σπουδών του Φιντάν απαντώντας σε σχετικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης, ενώ στις 12 Ιουνίου 2025 το υπουργείο Εθνικής Παιδείας μετέφερε στη Βουλή την ίδια απάντηση.

Το ΥΠΕΞ περιέγραψε την πρόσφατη αναβίωση των ισχυρισμών ως συνέχιση μίας «συστηματικής εκστρατείας δυσφήμισης» εναντίον του Φιντάν, που φέρεται να ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια από κύκλους προσκείμενους στη FETO.

«Αβάσιμες κατηγορίες που στοχοποιούν τον υπουργό μας έχουν προβληθεί κατ’ επανάληψη από τη FETO και παρόμοιες δομές, σε μια συντονισμένη προσπάθεια να υπονομευθεί η αξιοπιστία του», σημείωσαν οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας ότι έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες ως απάντηση στις νέες καταγγελίες.

Η υπόθεση των τίτλων του Φιντάν διασταυρώνεται χρονικά με άλλη πολιτική υπόθεση, καθώς στο τέλος Ιουλίου το μεταπτυχιακό δίπλωμα του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ακυρώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης, ενώ οι εισαγγελείς άνοιξαν εναντίον του έρευνα για πλαστογραφία εγγράφων.

Ο Ιμάμογλου, κορυφαίο στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αρνείται όλες τις κατηγορίες, με την κράτησή του να έχει πυροδοτήσει το μεγαλύτερο κύμα διαδηλώσεων στη χώρα από το 2013.

Οι δύο υποθέσεις θεωρούνται από πολλούς αναλυτές μέρος της ευρύτερης πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση ενόψει των τοπικών και προεδρικών εκλογών, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί το κυβερνών κόμμα ότι χρησιμοποιεί θεσμούς για να πλήξει τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Ο Χακάν Φιντάν ξεκίνησε την εκπαίδευσή του στις ένοπλες δυνάμεις, φοιτώντας στη Σχολή Υπαξιωματικών Ηλεκτρονικών, στη Σχολή Επικοινωνιών του Στρατού Ξηράς και στη Στρατιωτική Σχολή Γλωσσών, υπηρετώντας ως υπαξιωματικός από το 1986 έως το 2001, με εξειδίκευση στις στρατιωτικές επικοινωνίες και την τεχνολογία.

Στη συνέχεια σπούδασε στις ΗΠΑ, αποκτώντας πτυχίο Διοίκησης και Πολιτικών Επιστημών από το University of Maryland University College, τίτλος που αναγνωρίστηκε επίσημα από το YÖK.

Μετέπειτα ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Bilkent, κάνοντας μια διατριβή με τίτλο «Ο ρόλος της κατασκοπείας στην εξωτερική πολιτική», ενώ το διδακτορικό του, επίσης στο Bilkent, είχε θέμα «Διπλωματία στην Εποχή της Πληροφορίας: Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής στην επαλήθευση διεθνών συμφωνιών».

Με πληροφορίες από: Turkiye Today, Fakti, Haberler