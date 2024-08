Τουρκία: Πέντε τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στον κήπο τζαμιού – Συνελήφθη 18χρονος – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας 18χρονος με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο μαχαίρωσε χθες Δευτέρα τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ο ένας από τους οποίους διακομίστηκε και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, προτού εξουδετερωθεί, στον κήπο τζαμιού στην Εσκίσεϊρ (Δορύλαιον) στη βορειοδυτική Τουρκία, σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο.

Ο ύποπτος, οπλισμένος με μεγάλο μαχαίρι, μαγνητοσκόπησε και αναμετέδωσε την πράξη του απευθείας μέσω X, προτού συλληφθεί από την αστυνομία και τεθεί υπό κράτηση, κατά δημοσιεύματα. Ορισμένα τουρκικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για επτά τραυματίες.

Στιγμιότυπα που τράβηξε ο ίδιος τον εικονίζουν να φοράει γυαλιά προστασίας πάνω από μάσκα με χαρακτηριστικά νεκροκεφαλής στο κάτω μέρος του προσώπου του. Τουρκικοί ιστότοποι ανέφεραν ακόμη πως έφερε στο στήθος «μαύρο ήλιο» — σύμβολο των ναζί αποτελούμενο από τρεις σβάστικες.

Ο δράστης δεν φώναξε κάτι, ούτε ανέλαβε την ευθύνη για την ενέργεια, ανέφερε η εφημερίδα Cumhuriyet, σύμφωνα με την οποία πιθανόν ήταν «επηρεασμένος από πολεμικά βιντεοπαιγνίδια».

#TerroristAttack in #Turkey:A masked man with a skull print and a Nazi SS “Totenkopf” patch attacked the Eskisehir-Tepebasi mosque, stabbing seven people and killing one with an axe.

Police apprehended him, and the injured were hospitalized. pic.twitter.com/ScqmsMLch5

