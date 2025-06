Τουρκία: Μαίνεται η πύρινη λαίλαπα σε πολλά μέτωπα – Μάχη με τις φλόγες στη Σμύρνη, απειλούνται κατοικίες και βιομηχανικές ζώνες – «Βρέχει» στάχτες στα ελληνικά νησιά

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η Τουρκία, με επίκεντρο τη Σμύρνη, όπου μαίνεται μεγάλη δασική πυρκαγιά που απειλεί κατοικημένες περιοχές και βιομηχανικές ζώνες. Οι τουρκικές αρχές βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 117 χιλιόμετρα την ώρα, δυσχεραίνουν σοβαρά το έργο της κατάσβεσης, ενώ οι εκκενώσεις διαδέχονται η μία την άλλη.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 13:00 μεταξύ των περιοχών Σεφεριχισάρ και Μεντερές, στα νότια της επαρχίας της Σμύρνης, και εξαπλώθηκε γρήγορα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Ο περιφερειάρχης Σμύρνης, Σουλεϊμάν Ελμπάν, ο οποίος συντονίζει τις επιχειρήσεις από το πεδίο, τόνισε: «Εδώ πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Τα αεροσκάφη μας έχουν δυνατότητα να ρίξουν έως και 12 τόνους νερό. Όταν η ένταση του ανέμου πέφτει, μπορούν να απογειωθούν και κάποια ελικόπτερα για να συνδράμουν στις ρίψεις. Με τις επίγειες δυνάμεις μας προσπαθούμε να περιορίσουμε τις φλόγες».

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί τουλάχιστον τρία χωριά, ενώ συνεχίζονται οι εκκενώσεις στις συνοικίες Cumhuriyet και Atatürk. Ο Ελμπάν υπογράμμισε ότι δεν έχουν καταγραφεί ανθρώπινες απώλειες, ενώ τρεις πολίτες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού. Όπως είπε, εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από ηλεκτρικά καλώδια, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη επίσημο πόρισμα.

🚨🔥 In Turkey, the forest fire in İzmir’s Menderes and Seferihisar districts has spread to residential areas.

Footage shows residents attempting to extinguish the flames using bottles of water 💔pic.twitter.com/Tpeo0IhFnY

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 29, 2025