Συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει το πράσινο φως στη νομοθεσία για τους δασμούς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο νομοθετικές πράξεις που εφαρμόζουν τις δασμολογικές δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ του 2025.

Οι ρυθμίσεις προβλέπουν την κατάργηση δασμών σε βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ και την παροχή προτιμησιακής πρόσβασης για συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα και θαλασσινά, ενώ παρατείνεται και η αδασμολόγητη εισαγωγή αστακού.

Παράλληλα, εισάγονται ισχυρές δικλίδες ασφαλείας για την προστασία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Συγκεκριμένα, προβλέπονται ρήτρα λήξης της συμφωνίας το 2029, δυνατότητα αναστολής παραχωρήσεων σε περίπτωση υψηλών δασμών των ΗΠΑ σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, καθώς και μηχανισμός διασφάλισης σε περίπτωση που αυξηθούν οι εισαγωγές και προκληθεί ζημία στη βιομηχανία και τη γεωργία της ΕΕ.

Η συμφωνία συνοδεύεται από αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου, όπως ρήτρα λήξης το 2029, δυνατότητα αναστολής παραχωρήσεων αν οι ΗΠΑ διατηρήσουν υψηλούς δασμούς σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, καθώς και μηχανισμό διασφάλισης για την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της γεωργίας σε περίπτωση αύξησης των εισαγωγών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της συμφωνίας και θα υποβάλει τακτικές εκθέσεις. Η νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ μετά την τελική έγκριση από το Συμβούλιο της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ