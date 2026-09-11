Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν υποστηρίζει ότι έπληξε αμερικανικό θαλάσσιο drone

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποστηρίζουν ότι έπληξαν ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος, τύπου Saildrone Explorer, στα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω υψηλής έντασης στην περιοχή. Ο αμερικανικός στρατός, ωστόσο, διέψευσε τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές αναφορές ήταν ψευδείς.

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Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ Ομάν πλοίο
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν αμερικανικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος στα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που η ένταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.
  • Σύμφωνα με τους Φρουρούς, στόχευσαν ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας τύπου Saildrone Explorer, το οποίο χρησιμοποιείται από τον 5ο Αμερικανικό Στόλο για επιτήρηση.
  • Ο αμερικανικός στρατός διέψευσε ότι είχε πληγεί σκάφος του, υποστηρίζοντας ότι οι αναφορές ήταν ψευδείς, ενώ οι Φρουροί είχαν ανακοινώσει και την κατάληψη άλλου σκάφους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν αμερικανικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος στα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που η ένταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

«Το Ναυτικό των Φρουρών στόχευσε ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας τύπου Saildrone Explorer στη ζώνη των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε η επίλεκτη δύναμη του Ιράν μέσω του ιστοτόπου της, Sepah News.

Τα Saildrone Explorer είναι αυτόνομα σκάφη εξοπλισμένα με συστήματα επιτήρησης, μεταξύ άλλων ραντάρ και κάμερες. Χρησιμοποιούνται από την 59η Δύναμη Κρούσης του 5ου Αμερικανικού Στόλου, που εδρεύει στο Μπαχρέιν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει την Τρίτη ότι κατέλαβαν ακόμη ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος στην ίδια περιοχή. Ο αμερικανικός στρατός, ωστόσο, διέψευσε στη συνέχεια ότι είχε πληγεί σκάφος του, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές αναφορές ήταν ψευδείς.

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