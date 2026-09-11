Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν υποστηρίζει ότι έπληξε αμερικανικό θαλάσσιο drone

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Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν αμερικανικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος στα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που η ένταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

«Το Ναυτικό των Φρουρών στόχευσε ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας τύπου Saildrone Explorer στη ζώνη των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε η επίλεκτη δύναμη του Ιράν μέσω του ιστοτόπου της, Sepah News.

BREAKING: Iran's IRGC announces it destroyed a US unmanned surface vessel at the entrance to the Strait of Hormuz, a Saildrone Explorer with hull number 5838, releasing video of the drone burning. It is the first time Iran has destroyed a USV. This comes two days after the IRGC… pic.twitter.com/ny5sAi1RAk — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) September 10, 2026

Τα Saildrone Explorer είναι αυτόνομα σκάφη εξοπλισμένα με συστήματα επιτήρησης, μεταξύ άλλων ραντάρ και κάμερες. Χρησιμοποιούνται από την 59η Δύναμη Κρούσης του 5ου Αμερικανικού Στόλου, που εδρεύει στο Μπαχρέιν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει την Τρίτη ότι κατέλαβαν ακόμη ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος στην ίδια περιοχή. Ο αμερικανικός στρατός, ωστόσο, διέψευσε στη συνέχεια ότι είχε πληγεί σκάφος του, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές αναφορές ήταν ψευδείς.