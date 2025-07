Σικάγο: Τουλάχιστον 3 νεκροί και 16 τραυματίες από πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 16 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο κέντρο του Σικάγο αργά το βράδυ της Τετάρτης, ανακοίνωσαν οι αρχές, σύμφωνα με το δίκτυο CBS.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πολλοί άνθρωποι δέχθηκαν πυρά. Ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι 19 άνθρωποι πυροβολήθηκαν, τρεις από αυτούς θανάσιμα. Σύμφωνα με τον αξιωματούχων τα πυρά προήλθαν από αυτοκίνητο που πέρασε μπροστά από το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Mass shooting in Downtown Chicago, Illinois: Up to 12 people shot at 311 W Chicago Ave.

CPR underway for multiple victims as local hospital declares mass casualty emergency.

Incident occurred at a nightclub, with reports of at least one fatality. Police investigating, no… pic.twitter.com/lUKDAQ6MR6

