Σε κάθειρξη 13 ετών καταδικάστηκαν δύο Κολομβιανοί επειδή πολέμησαν στις τάξεις του ουκρανικού στρατού

Δύο πολίτες της Κολομβίας, τους οποίους η Μόσχα χαρακτηρίζει «μισθοφόρους», καταδικάστηκαν σε 13 χρόνια κάθειρξη από δικαστήριο της περιφέρειας του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, περιοχή που ελέγχεται από τον ρωσικό στρατό. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι οι δύο άνδρες πολέμησαν στις τάξεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Οι καταδικασθέντες, Αλεχάντρο Άντε, 48 ετών, και Χοσέ Αρόν Μεδίνα Αράντα, 37 ετών, κρίθηκαν ένοχοι για «συμμετοχή σε μάχες στο πλευρό των ουκρανικών δυνάμεων», σύμφωνα με ανακοίνωση των εισαγγελικών αρχών μέσω Telegram. Βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα στη Μόσχα δείχνουν τους δύο Κολομβιανούς να οδηγούνται με χειροπέδες και ρούχα κρατουμένων, συνοδευόμενοι από αστυνομικούς με καλυμμένα πρόσωπα.

Οι δύο άνδρες φέρονται να συμμετείχαν σε πολεμικές επιχειρήσεις για λογαριασμό της Ουκρανίας τα έτη 2023 και 2024. Η Σιέλο Πας, σύζυγος του Χοσέ Μεδίνα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Δεν ξέρω αν θα τους ξαναδούμε μια μέρα, αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα», τονίζοντας ότι δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει με τον σύζυγό της μετά τη σύλληψή του και κάνοντας λόγο για «άδικη» καταδίκη.

Από την πλευρά της, η Άστριντ Μεδίνα, αδελφή του Χοσέ, ανέφερε πως η οικογένεια δεν είχε καμία ενημέρωση για τη δίκη, προσθέτοντας ότι είναι «δύσκολο να αποδεχθεί αυτή την είδηση».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της κολομβιανής εφημερίδας El Tiempo τον Ιούλιο του 2024, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο Καράκας, πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, από τις τοπικές αρχές, καθώς η χώρα διατηρεί στενές σχέσεις με τη Ρωσία. Όπως ανέφερε φίλος της οικογένειας του Άντε, οι δύο Κολομβιανοί φορούσαν στολές του ουκρανικού στρατού όταν συνελήφθησαν.

Η Ρωσία αντιμετωπίζει όσους αλλοδαπούς πολεμούν για την Ουκρανία ως «μισθοφόρους», αδίκημα που διώκεται ποινικά με βάση τη ρωσική νομοθεσία. Δεν τους αναγνωρίζει ως εθελοντές, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια πολλοί ξένοι υπήκοοι, κυρίως Βρετανοί, έχουν δικαστεί και καταδικαστεί από φιλορωσικά δικαστήρια σε ουκρανικά εδάφη υπό ρωσικό έλεγχο.

Τον Μάιο του 2024, ένας Αυστραλός πολίτης καταδικάστηκε επίσης σε 13 χρόνια κάθειρξη, επειδή πολέμησε κατά του ρωσικού στρατού από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2024, δικαστήριο στη Μόσχα επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι ετών και δέκα μηνών στον 70χρονο Αμερικανό Στίβεν Χάμπαρντ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή ως «μισθοφόρος» στον ουκρανικό στρατό.

Από την άλλη πλευρά, οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν τον Απρίλιο του ίδιου έτους τη σύλληψη δύο Κινέζων υπηκόων, κατηγορώντας τους ότι πολέμησαν στις τάξεις του ρωσικού στρατού.

