Σε κάθειρξη 13 ετών καταδικάστηκαν δύο Κολομβιανοί επειδή πολέμησαν στις τάξεις του ουκρανικού στρατού

Enikos Newsroom

διεθνή

Σε κάθειρξη 13 ετών καταδικάστηκαν δύο Κολομβιανοί επειδή πολέμησαν στις τάξεις του ουκρανικού στρατού

Δύο πολίτες της Κολομβίας, τους οποίους η Μόσχα χαρακτηρίζει «μισθοφόρους», καταδικάστηκαν σε 13 χρόνια κάθειρξη από δικαστήριο της περιφέρειας του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, περιοχή που ελέγχεται από τον ρωσικό στρατό. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι οι δύο άνδρες πολέμησαν στις τάξεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Οι καταδικασθέντες, Αλεχάντρο Άντε, 48 ετών, και Χοσέ Αρόν Μεδίνα Αράντα, 37 ετών, κρίθηκαν ένοχοι για «συμμετοχή σε μάχες στο πλευρό των ουκρανικών δυνάμεων», σύμφωνα με ανακοίνωση των εισαγγελικών αρχών μέσω Telegram. Βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα στη Μόσχα δείχνουν τους δύο Κολομβιανούς να οδηγούνται με χειροπέδες και ρούχα κρατουμένων, συνοδευόμενοι από αστυνομικούς με καλυμμένα πρόσωπα.

Οι δύο άνδρες φέρονται να συμμετείχαν σε πολεμικές επιχειρήσεις για λογαριασμό της Ουκρανίας τα έτη 2023 και 2024. Η Σιέλο Πας, σύζυγος του Χοσέ Μεδίνα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Δεν ξέρω αν θα τους ξαναδούμε μια μέρα, αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα», τονίζοντας ότι δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει με τον σύζυγό της μετά τη σύλληψή του και κάνοντας λόγο για «άδικη» καταδίκη.

Από την πλευρά της, η Άστριντ Μεδίνα, αδελφή του Χοσέ, ανέφερε πως η οικογένεια δεν είχε καμία ενημέρωση για τη δίκη, προσθέτοντας ότι είναι «δύσκολο να αποδεχθεί αυτή την είδηση».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της κολομβιανής εφημερίδας El Tiempo τον Ιούλιο του 2024, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο Καράκας, πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, από τις τοπικές αρχές, καθώς η χώρα διατηρεί στενές σχέσεις με τη Ρωσία. Όπως ανέφερε φίλος της οικογένειας του Άντε, οι δύο Κολομβιανοί φορούσαν στολές του ουκρανικού στρατού όταν συνελήφθησαν.

Η Ρωσία αντιμετωπίζει όσους αλλοδαπούς πολεμούν για την Ουκρανία ως «μισθοφόρους», αδίκημα που διώκεται ποινικά με βάση τη ρωσική νομοθεσία. Δεν τους αναγνωρίζει ως εθελοντές, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια πολλοί ξένοι υπήκοοι, κυρίως Βρετανοί, έχουν δικαστεί και καταδικαστεί από φιλορωσικά δικαστήρια σε ουκρανικά εδάφη υπό ρωσικό έλεγχο.

Τον Μάιο του 2024, ένας Αυστραλός πολίτης καταδικάστηκε επίσης σε 13 χρόνια κάθειρξη, επειδή πολέμησε κατά του ρωσικού στρατού από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2024, δικαστήριο στη Μόσχα επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι ετών και δέκα μηνών στον 70χρονο Αμερικανό Στίβεν Χάμπαρντ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή ως «μισθοφόρος» στον ουκρανικό στρατό.

Από την άλλη πλευρά, οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν τον Απρίλιο του ίδιου έτους τη σύλληψη δύο Κινέζων υπηκόων, κατηγορώντας τους ότι πολέμησαν στις τάξεις του ρωσικού στρατού.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 νοητικές παγίδες που μπαίνουν εμπόδιο στην επιτυχία – Πώς να τις ξεπεράσετε

ΕΚΑΒ: Υγειονομική κάλυψη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

Ανοιχτή πρόσκληση Πιερρακάκη για επενδύσεις σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας

Διπλασιάζεται η οικονομική ενίσχυση των συνταξιοδοτούμενων θυμάτων πολέμου

Ένα από τα πιο ισχυρά μοντέλα AI για δημιουργία βίντεο από κείμενο είναι πλέον διαθέσιμο σε Android

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
02:45 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Τιμή μου να υπηρετώ ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα» – Η ανάρτησή της και οι φωτογραφίες

Τις πρώτες της ημέρες στην Ελλάδα διανύει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολι...
02:30 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Γερουσία των ΗΠΑ: Απέρριψε ψήφισμα που θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να επιτεθεί στη Βενεζουέλα

Η Γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε την Πέμπτη ψήφισμα που θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσε...
01:00 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν δεκαετές πακέτο αμοιβών ύψους 1 τρισεκ. δολαρίων για τον Έλον Μασκ

Οι μέτοχοι του ομίλου Tesla, στη γενική συνέλευσή τους χθες Πέμπτη στο Όστιν (Τέξας), όπου βρί...
23:52 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Πελόζι: Η πολιτικός που τα «έβαλε» με τον Τράμπ όσο κανένας άλλος – Το ειρωνικό χειροκρότημα, το σκίσιμο ομιλίας του και τα αλληλοχτυπήματα ως το τέλος

Η Νάνσι Πελόζι, η οποία την Πέμπτη ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από την πολιτική στο τέλος της ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς