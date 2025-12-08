Σαν σήμερα 8 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα 8 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1797: Συλλαμβάνεται στην Τεργέστη o Ρήγας Φεραίος, μαζί με τον συνεργάτη του Χριστόφορο Περραιβό.
  • 1966: Το πλοίο «Ηράκλειο» βουλιάζει στη Φαλκονέρα και παρασύρει στο βυθό 200 επιβάτες.
  • 1971: Ο καρδιοχειρουργός Γεώργιος Τόλης πραγματοποιεί την πρώτη εγχείρηση «bypass» στην Ελλάδα στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
  • 1991: Υπογράφεται η «ληξιαρχική πράξη θανάτου» της Σοβιετικής Ένωσης, με την δημιουργία της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Χωρών (Συμφωνία της Μπελαβέζα).
  • 2016: Τη διανομή 617 εκατ. ευρώ προς τους συνταξιούχους κάτω των 850 ευρώ, εν είδει «13ης σύνταξης», καθώς και την αναστολή της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προσφυγικής κρίσης, ανακοινώνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Αντιδράσεις και κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
  • 2020: Η Μάργκαρετ Κίναν, μια 90χρονη γιαγιά από τη Βρετανία, έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έκανε το εμβόλιο της Pfizer κατά της Covid-19 εκτός του πλαισίου των δοκιμών, μετά την κλινική έγκρισή του.

Γεννήσεις

  • 1911: Νίκος Γκάτσος, Έλληνας ποιητής και στιχουργός. (Θαν. 12/5/1992)
  • 1943: Τζιμ Μόρισον, Αμερικανός τραγουδιστής, ο ηγέτης των Doors. (Θαν. 3/7/1971)
  • 1976: Ζωή Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα δικηγόρος και πολιτικός (ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας). Διετέλεσε Πρόεδρος της Βουλής από τις 6 Φεβρουαρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2015.

Θάνατοι

  • 1741: Βίτους Μπέρινγκ, Δανός εξερευνητής, ο πρώτος Ευρωπαίος που έφτασε στην Αλάσκα. Προς τιμήν του, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Σιβηρίας και της Αλάσκας δόθηκε το όνομά του (Bering Strait, Βερίγγειος Πορθμός στα ελληνικά). (Γεν. 5/8/1681)
  • 1917: Βασίλης Μιχαηλίδης, Ελληνοκύπριος ποιητής, από τους κυριότερους εκπροσώπους της κυπριακής λογοτεχνίας. (Γεν. 1849)
  • 1980: Τζον Λένον, Βρετανός μουσικός, μέλος των Beatles. (Γεν. 9/10/1940)

