Σαν σήμερα 8 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Γεγονότα

1797: Συλλαμβάνεται στην Τεργέστη o Ρήγας Φεραίος, μαζί με τον συνεργάτη του Χριστόφορο Περραιβό.

Γεννήσεις

1911: Νίκος Γκάτσος, Έλληνας ποιητής και στιχουργός. (Θαν. 12/5/1992)

