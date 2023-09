Ρόμπερτ Μενέντεζ: Η παραίτησή του μετά τις κατηγορίες για διαφθορά κοστίζει στον Μπάιντεν – Το χρονικό της υπόθεσης

Οι κατηγορίες εναντίον του Δημοκρατικού γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ θα κοστίσουν στον Τζο Μπάιντεν έναν από τους πιο αποτελεσματικούς συμμάχους του στο Κογκρέσο, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί να συγκεντρώσει υποστήριξη για να στείλει νέα βοήθεια στην Ουκρανία και εργάζεται για να ανακτήσει την ηγεσία των ΗΠΑ σε παγκόσμια ζητήματα, από την κλιματική αλλαγή έως την Κίνα.

Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ απήγγειλαν την Παρασκευή στον Μενέντεζ και τη σύζυγό του κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για συνωμοσία, δωροδοκία, απάτη και εκβιασμό για τη σχέση τους με επιχειρηματίες στην πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ.

Ο Μενέντεζ αποφάσισε να παραιτηθεί προσωρινά από τη θέση του προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και τόνισε ότι σκοπεύει να συνεχίσει να εργάζεται για τους κατοίκους του Νιου Τζέρσεϊ παρά αυτό που περιέγραψε ως «εκστρατεία συκοφαντίας».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρόμπερτ Μενέντεζ είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για αποδοχή ιδιωτικών πτήσεων, προεκλογικών συνεισφορών και άλλων δωροδοκιών από ένα πλούσιο επιχειρηματία με αντάλλαγμα επίσημες χάρες. Ωστόσο η δίκη του 2017 έληξε σε αδιέξοδο των ενόρκων, δηλαδή οι ένορκοι δεν κατάφεραν να βγάλουν ετυμηγορία.

Όπως επισημαίνει το Reuters, η απαγγελία των κατηγοριών ήρθε καθώς η κυβέρνηση Μπάιντεν συμμετέχει σε μια φιλόδοξη προσπάθεια να ανοικοδομήσει τις συμμαχίες των ΗΠΑ προκειμένου να αντιμετωπίσει μια πιο επιθετική Κίνα και να διατηρήσει την πολιτική υποστήριξη στον πόλεμο της Ουκρανίας κατά των ρωσικών δυνάμεων, ο οποίος έχει κοστίσει ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Τον συμπαθείτε ή τον αντιπαθείτε, ο Μενέντεζ έπαιξε έναν απίστευτα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ντάνιελ Βάιντιχ, πρώην στέλεχος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων των Ρεπουμπλικάνων. Ο Βάιντιχ σημείωσε ότι η αποχώρηση του Μενέντεζ αυξάνει την αβεβαιότητα στο Καπιτώλιο σχετικά με την εξωτερική πολιτική, δεδομένων των έντονων διχασμών μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, που ελέγχουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σε θέματα όπως η βοήθεια προς την Ουκρανία.

Τον Μενέντεζ αναμένεται να διαδεχθεί ως πρόεδρος ο γερουσιαστής Μπεν Κάρντιν, όπως και το 2015. Σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, η εκπρόσωπος Καρίν Ζαν-Πιερ αρνήθηκε να σχολιάσει τις κατηγορίες.

Το βράδυ της Παρασκευής δόθηκαν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες από τις ράβδους χρυσού και τα χρήματα, τα οποία κατηγορείται ότι έλαβε ο 69χρονος Αμερικανός Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ και η σύζυγός του.

Από έρευνα των αρχών στο σπίτι τους, βρέθηκαν μπάρες χρυσού αξίας 100.000 δολαρίων, 480.000 δολάρια σε μετρητά, ενώ μεταξύ των δώρων περιλαμβάνεται και ένα πολυτελές αυτοκίνητο, όπως και φέρεται να έγιναν και πληρωμές στεγαστικού δανείου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το ζευγάρι πήρε χρήματα από τρεις επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσεϊ, το διάστημα από το 2018 έως το 2022, για να χρησιμοποιήσει τις γνωριμίες του στην Ουάσιγκτον ώστε να προωθήσει τα συμφέροντα των επιχειρηματιών, αλλά και της κυβέρνησης της Αιγύπτου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο Μενέντεζ πέρασε ευαίσθητες πληροφορίες στην κυβέρνηση της Αιγύπτου. Οι αρχές αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει ήδη τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θεωρούν ότι είναι προϊόντα δωροδοκίας.

Στις 27 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο οι πέντε κατηγορούμενοι.

🇺🇸 US Prosecutor Damian Williams, who investigated the corruption of Menendez and his wife, revealed the indictment with thousands of dollars in cash and gold bars hidden at home. pic.twitter.com/2no4WJyfku

— X News Explorer (@XNewsExplorer) September 22, 2023