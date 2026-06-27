Politico: «Οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν τη θερμική κρίση στην Ευρώπη και πιέζουν για εξαγωγές LNG» – «Το κρύο είναι μεγαλύτερος δολοφόνος από τη ζέστη», λέει ο Κρις Ράιτ

Ένα πρωτοφανές διπλωματικό και επιστημονικό χάσμα ανάμεσα στις δύο όχθες του Ατλαντικού, έρχεται στο φως, καθώς η Ευρώπη δοκιμάζεται από ένα ιστορικό, απειλητικό κύμα καύσωνα. Ενώ οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σημαίνουν συναγερμό για τις ακραίες θερμοκρασίες που πλήττουν τις υποδομές και τη δημόσια υγεία, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιλέγει να υποβαθμίσει την κλιματική κρίση, μετατρέποντας την περιβαλλοντική έκτακτη ανάγκη σε πεδίο ενεργειακού ανταγωνισμού.

Η προτροπή της Ουάσιγκτον προς τους Ευρωπαίους εταίρους να «σταματήσουν τη γκρίνια» και να στραφούν στο αμερικανικό φυσικό αέριο προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

«Ο χειμώνας είναι ο πραγματικός δολοφόνος» – Η προκλητική δήλωση του Κρις Ράιτ

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται οι πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας, Κρις Ράιτ, κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπημένου μηνύματος στο συνέδριο της Συμμαχίας για Υπεύθυνη Πολιτειότητα (ARC) — μιας σύναξης κορυφαίων συντηρητικών προσωπικοτήτων, πολλές από τις οποίες αμφισβητούν ανοιχτά την κλιματική αλλαγή.

«Πάντα πεθαίνουν περισσότεροι άνθρωποι τον χειμώνα παρά το καλοκαίρι, επειδή το κρύο είναι πολύ μεγαλύτερος δολοφόνος από τη ζέστη», ισχυρίστηκε ο Ράιτ, υποβαθμίζοντας τις επιπτώσεις του καύσωνα που λιώνει την ευρωπαϊκή ήπειρο. Ο Αμερικανός αξιωματούχος εστίασε συγκεκριμένα στη θνησιμότητα του χειμώνα του 2022, όταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εκτόξευσε το ενεργειακό κόστος, χαρακτηρίζοντας τις τότε επιπτώσεις «καταστροφικές».

Στόχος της τοποθέτησής του δεν ήταν άλλος από την προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων, καλώντας την Ευρώπη να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). «Κατανοήστε την κλιματική αλλαγή γι’ αυτό που είναι: ένα φαινόμενο που κινείται αργά. Ο μεγαλύτερος καταλύτης αλλαγής σήμερα είναι, με διαφορά, το φυσικό αέριο», πρόσθεσε ο Ράιτ, πρώην στέλεχος εταιρείας fracking.

Τι λένε τα στοιχεία: Η επιστημονική πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς

Παρά τους ισχυρισμούς του Ράιτ, η επιστημονική κοινότητα και τα στατιστικά δεδομένα παρουσιάζουν μια πολύ πιο σύνθετη και ανησυχητική εικόνα. Είναι αλήθεια ότι στην Ευρώπη οι θάνατοι από το κρύο υπερτερούν αυτή τη στιγμή των θανάτων από τη ζέστη με αναλογία 8 προς 1, κυρίως λόγω της έλλειψης επαρκούς θέρμανσης σε παλαιά κτίρια. Ωστόσο, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η σύγκριση αυτή είναι παραπλανητική.

Η καθηγήτρια κλιματικής επιστήμης στο Imperial College του Λονδίνου, Φριντερίκε Ότο, επισημαίνει ότι η σχέση ζέστης και θνησιμότητας είναι άμεση και ακαριαία.

Επιπλέον, στις ίδιες τις ΗΠΑ, η ζέστη αποτελεί τον Νο. 1 μετεωρολογικό δολοφόνο, ξεπερνώντας το κρύο. Το 2023, τουλάχιστον 2.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις υψηλές θερμοκρασίες στις ΗΠΑ (στοιχεία που αφαιρέθηκαν από τον ιστότοπο του CDC, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ), αριθμός υπερδιπλάσιος από τα θύματα του ψύχους.

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Ευρώπη – Σχολεία κλείνουν, υποδομές λυγίζουν

Η πραγματικότητα στο έδαφος της Ευρώπης έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη ρητορική της Ουάσιγκτον. Η ήπειρος θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο και οι πόλεις της δεν είναι θωρακισμένες, καθώς στερούνται εκτεταμένων συστημάτων κλιματισμού.

Αυτή την εβδομάδα, οι επιπτώσεις είναι δραματικές:

Παράλυση υποδομών: Σχολεία έκλεισαν, δρομολόγια τρένων ακυρώθηκαν και τα ηλεκτρικά δίκτυα πιέζονται στα όριά τους.

Ματαιώσεις εκδηλώσεων: Ακόμη και η Εβδομάδα Κλίματος του Λονδίνου αναγκάστηκε να ακυρώσει συζητήσεις… λόγω της ανυπόφορης ζέστης.

Ανθρώπινες απώλειες: Στη Γαλλία, περίπου 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στην προσπάθειά τους να βρουν λίγη δροσιά σε θάλασσες και ποτάμια.

Η ομάδα World Weather Attribution εξέδωσε πόρισμα σοκ, αναφέροντας ότι ο τρέχων καύσωνας θα ήταν «σχεδόν αδύνατος» χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, με το 45% των ευρωπαϊκών πόλεων να σπάει τα ιστορικά ρεκόρ θερμικής καταπόνησης.

Το πολιτικό «χάσμα» και η μάχη των κλιματιστικών

Η κρίση λαμβάνει πλέον ξεκάθαρα πολιτικές διαστάσεις. Από τη μία πλευρά, η κυβέρνηση Τραμπ ασκεί ασφυκτικές πιέσεις στην ΕΕ να εγκαταλείψει τις επενδύσεις σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «αποτυχημένες ενέργειες» (αιολική και ηλιακή) και να επενδύσει σε ορυκτά καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι αυτά παρέχουν το απαραίτητο ρεύμα για τη λειτουργία των κλιματιστικών που σώζουν ζωές.

Από την άλλη πλευρά, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται αποφασισμένοι να μην οπισθοχωρήσουν από τους πράσινους στόχους τους (μείωση ρύπων κατά 90% έως το 2040 για την ΕΕ). Ο Βρετανός Υπουργός Ενέργειας, Εντ Μίλιμπαντ, σήκωσε το γάντι, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Όταν ήμουν παιδί, δεν είχαμε 35 βαθμούς στο Λονδίνο τον Ιούνιο. Αυτό που βλέπουμε μας αναγκάζει να δράσουμε. Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, κάποιοι μας είπαν να επιστρέψουμε στα ορυκτά καύσιμα. Τώρα ακούμε τα ίδια επιχειρήματα. Όσοι τα λένε αυτά, έχουν άδικο».

Πηγή: Politico