Πανικός στο Χιούστον: Αεροσκάφος έπιασε φωτιά κατά την απογείωση – Δείτε βίντεο

Πανικός επικράτησε σε μια πτήση της United Airlines το πρωί της Κυριακής, όταν αεροπλάνο τύπου Airbus A320 έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια της απογείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τζορτζ Μπους στο Χιούστον.

Οι 104 επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος βρέθηκαν σε κατάσταση σοκ, καθώς οι φλόγες ξέσπασαν στο ένα φτερό του αεροσκάφους, προκαλώντας έντονη αναστάτωση.

United Airlines Flight Catches Fire on Runway!

A United Airlines flight from Houston to New York was forced to evacuate after flames erupted from one of its wings while taxing for take-off at George Bush Intercontinental Airport.

