Ουκρανία-Ρωσία: Ανταλλαγή 307 αιχμαλώτων πολέμου, έπειτα από ολονύκτιο βομβαρδισμό του Κιέβου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε μέσω του Telegram ότι 307 ουκρανοί στρατιώτες επέστρεψαν στην πατρίδα τους σήμερα κατά την ανταλλαγή αιχμαλώτων που συμφωνήθηκε με την Ρωσία. Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε αντίστοιχα την απελευθέρωση 307 Ρώσων στρατιωτών.

Η ανταλλαγή αιχμαλώτων, η μεγαλύτερη από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, πραγματοποιείται στο πλαίσιο συμφωνίας που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση συνολικά 1.000 αιχμαλώτων από την κάθε πλευρά σε διάστημα τριών ημερών και προτάθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ.

In the Prisoner Swap

The Russians returned soldiers to Ukraine, Zelenskys Dictatorship returned old women, young mothers and innocent civilians.

Their crimes ranging from calling family in Russia, having Russian SIM cards (for years)pic.twitter.com/LfmCFokObX

— Chay Bowes (@BowesChay) May 23, 2025