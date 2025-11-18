Ουκρανία: Πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στην περιφέρεια του Χαρκόβου – Νεκρή μία 17χρονη – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ουκρανία, Χάρκοβο
φωτογραφία αρχείου: EPA/SERGEY KOZLOV

Πυραυλικά πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στοίχισαν τη ζωή σε 17χρονη και τραυμάτισαν άλλους εννιά ανθρώπους στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στο βορειοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, έκανε γνωστό τοπικός αξιωματούχος τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους στην πόλη Μπέρεστιν» ανέφερε αρχικά ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου, ο Όλεχ Σινεχούμποφ, μέσω Telegram, προσθέτοντας κατόπιν ότι «κορίτσι 17 ετών το οποίο είχε τραυματιστεί σοβαρά (…) υπέκυψε στο νοσοκομείο», ενώ τραυματίστηκαν ακόμη εννιά άνθρωποι, επτά από τους οποίους εισήχθησαν και «νοσηλεύονται».

Δείτε βίντεο:

 

 

 

01:38 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

