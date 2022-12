Ουκρανία: Μαζικά ρωσικά πυραυλικά πλήγματα σε Χάρκοβο, Κίεβο και Λβιβ

Δήμαρχοι στο Χάρκοβο στην Ανατολική Ουκρανία, την πρωτεύουσα Κίεβο και τη δυτική πόλη Λβιβ ανέφεραν πως ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τις πόλεις τους και προκάλεσαν σειρά εκρήξεων.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ δήλωσε πως αξιωματούχοι αποσαφηνίζουν τι έχει χτυπηθεί και αν υπάρχουν θύματα, ενώ ο δήμαρχος του Κιέβου Βολοντίμιρ Κλίτσκο προειδοποίησε για ενδεχόμενες διακοπές της ηλεκτροδότησης και ζήτησε από τους κατοίκους να φορτίσουν τα τηλέφωνά τους.

«Δύο κατοικίες στην περιφέρεια Νταρνίτσκι υπέστησαν ζημιές από θραύσματα πυραύλων που καταρρίφθηκαν», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου μέσω της εφαρμογής Telegram.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μια επιχείρηση και μια παιδική χαρά υπέστησαν επίσης ζημιές και η κατάσταση των θυμάτων «εξετάζεται».

Ο δήμαρχος του Λβιβ Αντρίι Σαντόβιι ανέφερε πως 90% της πόλης είναι χωρίς ηλεκτροδότηση και τα ηλεκτροκίνητα μέσα συγκοινωνίας δεν λειτουργούν.

«Μπορεί να υπάρξουν διακοπές στην υδροδότηση», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στην Telegram.

Η Ουκρανία ανέφερε σήμερα το πρωί νέα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα καθώς εκρήξεις ακούστηκαν σε πόλεις, για τις οποίες οι Αρχές είπαν πως οφείλονται στην κατάρριψη εισερχόμενων πυραύλων από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Consequences of the fall of rocket fragments in the Darnytskyi district of #Kyiv. pic.twitter.com/ziIGTj0h2D

— NEXTA (@nexta_tv) December 29, 2022