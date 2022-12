Εμπρηστικός Τσαβούσογλου: Δεν θα επιτρέψουμε την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο ούτε ένα μίλι

Προκλητικός για ακόμη μια φορά εμφανίστηκε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ο οποίος τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο ούτε ένα μίλι.

«Όχι 12 μίλια, ούτε ένα» είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου πριν από το τέλος της χρονιάς, σύμφωνα με το Anadolu.

«Η απόφαση ελήφθη από την Εθνοσυνέλευσή μας το 1995 και το θέμα είναι ξεκάθαρο και η απόφαση παραμένει σε ισχύ» δήλωσε επίσης ο Τούρκος αξιωματούχος.

#URGENT Türkiye will not allow Greece to expand territorial waters by even 1 mile in Aegean, says Foreign Minister Cavusoglu pic.twitter.com/DyJ4S3XmTk

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) December 29, 2022