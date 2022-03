Ουκρανία: Η στιγμή που πυροβολούν δημοσιογράφους του Sky News – Σοκαριστικό βίντεο

Πυροβολισμούς δέχθηκε συνεργείο του Sky news που βρίσκεται στην Ουκρανία και καταγράφει καθημερινά τα γεγονότα, μετά τη ρωσική εισβολή στη χώρα. Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Κίεβο, όταν ο απεσταλμένος Stuart Ramsay και η ομάδα του δέχθηκαν επίθεση. “Γάζωσαν” με σφαίρες το αυτοκίνητό τους, με τον Stuart Ramsay να τραυματίζεται, ευτυχώς ελαφρά.

WATCH: Sky News reporters ambushed near Kyiv, injuring one of them pic.twitter.com/zDXGGEwJ40

— BNO News (@BNONews) March 4, 2022