Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν ότι η επόμενη επίθεση «θα είναι πολύ χειρότερη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει ότι μια «τεράστια αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν», προειδοποιώντας το Ιράν ότι «ο χρόνος τελειώνει» και ότι η επόμενη επίθεση «θα είναι πολύ χειρότερη».

«Μια τεράστια Αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν. Κινείται γρήγορα, με μεγάλη δύναμη, ενθουσιασμό και σκοπό. Είναι ένας μεγαλύτερος στόλος, με επικεφαλής το μεγάλο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, από αυτόν που στάλθηκε στη Βενεζουέλα» έγραψε στο Truth Social.

«Όπως και με τη Βενεζουέλα, είναι έτοιμη, πρόθυμη και ικανή να εκπληρώσει γρήγορα την αποστολή της, με ταχύτητα και βία, εάν χρειαστεί. Ας ελπίσουμε ότι το Ιράν θα «προσέλθει γρήγορα στο τραπέζι» και θα διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία – ΟΧΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ – μια συμφωνία που θα είναι καλή για όλα τα μέρη. Ο χρόνος τελειώνει, είναι πραγματικά ουσιώδες» επεσήμανε ο Τραμπ.