O Ντόναλντ Τραμπ κατήργησε τα διόδια στη Νέα Υόρκη και ο Λευκός Οίκος του φόρεσε στέμμα – «Ζήτω ο βασιλιάς»

Σε μία ακόμη αμφιλεγόμενη κίνηση, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην κατάργηση των διοδίων της Νέας Υόρκης, τα οποία είχε επιβάλει ο Τζο Μπάιντεν στο πλαίσιο ενός σχεδίου αντιμετώπισης της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο Μανχάταν. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, αλλά και ανακούφιση σε μερίδα πολιτών που θεωρούσαν υπερβολική την οικονομική επιβάρυνση.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την απόφασή του μέσα από το Truth Social, γράφοντας: «Το σχέδιο χρέωσης κυκλοφοριακής συμφόρησης είναι νεκρό. Το Μανχάταν και ολόκληρη η Νέα Υόρκη σώθηκαν. Ζήτω ο βασιλιάς!»



Η ανακοίνωση αυτή συνοδεύτηκε από επίσημη ανάρτηση του Λευκού Οίκου στα social media, η οποία αποθέωσε την κίνηση του Τραμπ, επιβεβαιώνοντας την υποστήριξη προς την πολιτική του.

Ο Λευκός Οίκος, μέσω της πλατφόρμας Χ (Twitter), δημοσίευσε μία επεξεργασμένη εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ, εμπνευσμένη από τα διάσημα εξώφυλλα του περιοδικού Time. Στη φωτογραφία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται χαμογελαστός, μπροστά από τη Νέα Υόρκη, φορώντας στέμμα.

