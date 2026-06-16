Ο Μασκ μηνύει το γερμανικό ZDF για δημοσίευμα περί «κυνηγιού μεταναστών» στο Μπέλφαστ

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Νομικές ενέργειες κατά του γερμανικού δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου ZDF ανακοίνωσε ο Έλον Μασκ, κατηγορώντας τον οργανισμό ότι διαστρέβλωσε τις θέσεις του σχετικά με τα πρόσφατα επεισόδια βίας στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας υποστήριξε ότι το δίκτυο διέδωσε «εξωφρενικά ψέματα», αφού σε εκπομπή του φέρεται να συνδέθηκε με εκκλήσεις για «κυνήγι μεταναστών».

Η ανάρτηση του Μασκ

«Λαμβάνονται νομικά μέτρα κατά του ZDF για τα εξωφρενικά ψέματά του», έγραψε ο Μασκ στην πλατφόρμα X τη Δευτέρα.

Η αντιπαράθεση αφορά ρεπορτάζ του γερμανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα σχετικά με τις ταραχές που ξέσπασαν στη Βόρεια Ιρλανδία μετά από επίθεση με μαχαίρι.

Legal action is being taken against ZDF for their outrageous lies — Elon Musk (@elonmusk) June 15, 2026

Οι ταραχές στο Μπέλφαστ

Το Μπέλφαστ γνώρισε πολυήμερες ταραχές έπειτα από περιστατικό μαχαιρώματος, με ύποπτο έναν μετανάστη από το Σουδάν, ο οποίος κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ομάδες διαδηλωτών βγήκαν στους δρόμους φωνάζοντας συνθήματα κατά των μεταναστών, ενώ καταγράφηκαν επιθέσεις και εμπρησμοί σε οχήματα, κατοικίες και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τις κινητοποιήσεις είχαν προωθήσει ο Βρετανός ακροδεξιός ακτιβιστής Στίβεν Γιαξλεϊ Λένον, γνωστός ως Τόμι Ρόμπινσον, καθώς και ο ιδρυτής του Restore UK, Ρούπερτ Λόου.

Ο ρόλος του Μασκ και η επίμαχη φράση

Ο Μασκ αναδημοσίευσε αναρτήσεις των δύο προσώπων προς τους περίπου 240 εκατομμύρια ακολούθους του στο X.

Σε μία από τις αναρτήσεις του στις 9 Ιουνίου έγραψε: «Μόνο με επαναλαμβανόμενες και δυνατές διαμαρτυρίες θα υπάρξει αλλαγή».

Τρεις ημέρες αργότερα, το ZDF μετέδωσε εκπομπή για τις ταραχές, στην οποία η παρουσιάστρια ανέφερε ότι «ένα ρατσιστικό πλήθος εξαπέλυσε κυνήγι μεταναστών» και ότι αυτό «ζητήθηκε από έναν Βρετανό δεξιό εξτρεμιστή και τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Έλον Μασκ».

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του επιχειρηματία.

Το ZDF παραδέχεται «ανακριβή διατύπωση»

Σύμφωνα με στιγμιότυπο απάντησης του δικτύου που δημοσιοποιήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, το ZDF φέρεται να αναγνώρισε ότι η διατύπωση της παρουσιάστριας ήταν «ανακριβής» και «παραπλανητική».

Όπως ανέφερε ο οργανισμός, στόχος της εκπομπής ήταν να παρουσιάσει τον ρόλο του Μασκ και άλλων δεξιών influencers στις διαδικτυακές εκκλήσεις για διαδηλώσεις πριν από τα βίαια επεισόδια.

«Ο Τόμι Ρόμπινσον είχε καλέσει σε διαμαρτυρίες. Ο Έλον Μασκ είχε κοινοποιήσει την έκκληση για διαμαρτυρία», φέρεται να ανέφερε το ZDF, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης μιας σύνθετης κατάστασης οδήγησε σε ασαφή διατύπωση.

Ένας από τους μεγαλύτερους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της Γερμανίας, το ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen, Δεύτερη Γερμανική Τηλεόραση) αποτελεί έναν από τους δύο εθνικούς δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της Γερμανίας και χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό μέσω του υποχρεωτικού τέλους ραδιοτηλεόρασης που καταβάλλουν οι πολίτες.