«Ο Ιησούς είναι Παλαιστίνιος» – Αντιδράσεις για την διαφημιστική πινακίδα στην Times Square

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε μία διαφημιστική πινακίδα που εμφανίστηκε στην Times Square της Νέας Υόρκης και έγραφε: «Ο Ιησούς είναι Παλαιστίνιος».

Αρκετοί επικρίνουν την διαφήμιση καθώς την θεωρούν προκλητική και διχαστική και κρίνουν ότι προκαλεί αναταραχή εν μέσω Χριστουγέννων. Η διαφήμιση χρηματοδοτήθηκε από την Αμερικανο-Αραβική Επιτροπή κατά των Διακρίσεων (ADC) και είχε στόχο να ανοίξει την συζήτηση για το θέμα των διακρίσεων.

Ωστόσο αρκετοί τουρίστες που βρισκόταν στην Νέα Υόρκη για διακοπές θεώρησαν προκλητική την διαφήμιση. «Είναι ένα αρκετά διχαστικό μήνυμα. Αν είσαι φιλοπαλαιστίνιος, θα το βρεις εντάξει», δήλωσε ο Βρετανός τουρίστας Sam Kept.

Ο Adeb Ayoub, εκτελεστικός διευθυντής της Αμερικανο-Αραβικής Επιτροπής κατά των Διακρίσεων (ADC) είπε ότι η μη κερδοσκοπική οργάνωση νοικιάζει διαφημιστικό χώρο στην Times Square από τις αρχές του έτους και κάθε εβδομάδα αναρτά και άλλο μήνυμα.

Merry Christmas from Times Square! From all of us at the @adc family! pic.twitter.com/t44haGe3Vk — Abed A. Ayoub (@aayoub) December 23, 2025

Εξήγησε ότι το βασικό θέμα της διαφημιστικής πινακίδας είναι το μήνυμα «Πρώτα η Αμερική», με στόχο να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν τα κοινά πράγματα που έχουν οι αραβικές/μουσουλμανικές κοινότητες και οι χριστιανοί στις ΗΠΑ.

«Υπάρχουν πολύ περισσότερες ομοιότητες μεταξύ Αράβων, Μουσουλμάνων και Χριστιανών σε αυτή τη χώρα από ό,τι άλλοι θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε, και υπάρχουν ομοιότητες και υπάρχει φόβος για τον πολιτισμό, την κοινή θρησκεία», δήλωσε ο Ayoub στην εφημερίδα The Post.

Και συνέχισε: «Οι περισσότεροι Αμερικανοί σε αυτή τη χώρα είναι Χριστιανοί και η γενέτειρα του Χριστιανισμού είναι η Παλαιστίνη. Αν οι άνθρωποι θέλουν να το συζητήσουν, τότε υπέροχα, η διαφημιστική πινακίδα πυροδότησε τη συζήτηση. Τουλάχιστον γίνεται συζήτηση για το θέμα. Διαφορετικά, μας σωπαίνουν και οι φωνές και οι θέσεις μας δεν ακούγονται».

Όταν ρωτήθηκε αν η ομάδα του αμφισβητεί ότι ο Ιησούς ήταν Εβραίος, ο Ayoub απάντησε ότι «ο Ιησούς ζει μέσα σε όλους μας» και ότι το θέμα «είναι ανοιχτό σε ερμηνείες».

Πρόσθεσε ότι οι εβραϊκές ομάδες που, όπως ισχυρίζεται, έχουν ξεκινήσει έναν ψηφιακό πόλεμο εναντίον του από την περασμένη άνοιξη, είναι ελεύθερες να προωθούν τις δικές τους απόψεις για τον Ιησού. Επίσης ανέφερε ότι μία νέα πινακίδα θα εμφανιστεί την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Αν και ορισμένοι διαφώνησαν με την διαφημιστική πινακίδα, άλλοι εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο μήνυμα της ADC. «Ο καθένας μπορεί να έχει τις δικές του ιδέες. Δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα», είπε ο Giovanni Napoli, ένας 32χρονος τουρίστας από την Ιταλία.