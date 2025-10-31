Ο ακριβότερος καφές στον κόσμο σερβίρεται στο Ντουμπάι – Πόσο κοστίζει ένα φλιτζάνι

Με σχεδόν 1.000 δολάρια το φλιτζάνι, ένα κατάστημα στο πολυτελές εμιράτο του Ντουμπάι προτείνει πλέον τον ακριβότερο καφέ στον κόσμο, που παρασκευάζεται από σπόρους από τον Παναμά, οι οποίοι πωλούνται σε τιμές χρυσού.

Εγκατεστημένο σε μια βιομηχανική συνοικία που εξελίχθηκε σε τόπο συνάντησης θαυμαστών του καφέ, το Julith θα σερβίρει, από την 1η Νοεμβρίου, «περίπου 400 φλιτζάνια» αυτού του πολύτιμου ροφήματος, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο συνιδρυτής του Σερκάν Σαγκσιέζ.

 

Από το φιλτράρισμα, που πραγματοποιείται βάσει μια μεθόδου, η οποία εγγυάται τη βέλτιστη γεύση, έως τη γευσιγνωσία, την εμπειρία αυτή μπορεί να τη βιώσει κανείς στην κύρια αίθουσα ή σε έναν ιδιωτικό χώρο.

Με τιμή 3.600 ντιράμ (περίπου 980 δολάρια), ήτοι περίπου 100 δολάρια η γουλιά, το ρόφημα αποκαλύπτει φρουτώδεις και λουλουδένιες γεύσεις που θυμίζουν το τσάι.

 

Υπάρχουν «εκεί νότες από λευκά λουλούδια, όπως το γιασεμί, εσπεριδοειδών, όπως το πορτοκάλι και το περγαμόντο και μια υποψία βερίκοκου και ροδάκινου», περιγράφει ο Σαγκσιέζ.

«Είναι σαν το μέλι, ντελικάτο και γλυκό», συμπλήρωσε ο ίδιος, ο οποίος διηύθυνε ένα καφέ για επτά χρόνια στη χώρα του, την Τουρκία, προτού ανοίξει το Julith τον περασμένο Αύγουστο.

 

Ναός πολυτέλειας, το πλούσιο εμιράτο του Κόλπου είναι γνωστό για τα πολυδάπανα σχέδιά του, από τον υψηλότερο πύργο στον κόσμο έως τα μεγαλοπρεπή ξενοδοχεία του και τα τεχνητά νησιά του.

«Νιώσαμε πως το Ντουμπάι ήταν το ιδανικό μέρος για αυτήν την επένδυση», συνέχισε ο ίδιος.

«Αυτό είναι το Ντουμπάι»

Τον Σεπτέμβριο, το εμιράτο φιγουράριζε ήδη στο βιβλίο Γκίνες των ρεκόρ για το ακριβότερο φλιτζάνι καφέ στον κόσμο, που πρότεινε το κατάστημα Roasters για 2.500 ντιράμ (περίπου 680 δολάρια).

Αυτό το νέο ρεκόρ προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις, χωρίς πραγματικά να προκαλέσει έκπληξη σε μια πόλη συνηθισμένη στους εκατομμυριούχους.

«Προκαλεί πραγματικά σοκ, όμως την ίδια στιγμή αυτό είναι το Ντουμπάι», είπε η Ινές, μία κάτοικος.

«Για τους εύπορους ανθρώπους, είναι μια ακόμη εμπειρία, για την οποία θα μπορούν να υπερηφανεύονται», εκτίμησε η Μαεβά.

Σε ένα δελτίο Τύπου, το κατάστημα επιβεβαίωσε πως πλήρωσε την υψηλότερη τιμή που είχε ποτέ προταθεί για έναν καφέ, σε μια δημοπρασία στον Παναμά.

Είκοσι κιλά από αυτούς του πολύτιμους σπόρους πωλήθηκαν έναντι 2,2 εκατομμυρίων ντιράμ, ήτοι 604.000 δολάρια, στο πλαίσιο μιας «πραγματικής μάχης» με 549 προσφορές.

«Η δημοπρασία διήρκησε 13 ώρες. Ανταγωνιστήκαμε εταιρείες κυρίως ασιατικές, που συνηθίζουν να επικρατούν σε αυτού του είδους τις πωλήσεις (…). Ήταν μεγάλη η έκπληξη όλων όταν το όνομά μας ανακοινώθηκε», αφηγήθηκε ο ίδιος.

Ο καφές, που ονομάζεται «Nido 7 Geisha», προέρχεται από τις φυτείες «Hacienda La Esmeralda», που βρίσκονται κοντά στο ηφαίστειο Μπαρού, το υψηλότερο σημείο του Παναμά.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

