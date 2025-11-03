Ντόναλντ Τραμπ: Αποκάλυψε ότι η μία σορός που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ ανήκει στον Αμερικανοϊσραηλινό στρατιώτη Ομέρ Νιούτρα

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: Αποκάλυψε ότι η μία σορός που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ ανήκει στον Αμερικανοϊσραηλινό στρατιώτη Ομέρ Νιούτρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι μία από τις τρεις σορούς ομήρων που επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής η Χαμάς στο Ισραήλ ανήκει στον Αμερικανοϊσραηλινό στρατιώτη Ομέρ Νιούτρα.

Οι γονείς του νεαρού, που κατάγεται από τη Νέα Υόρκη, επιβεβαίωσαν το γεγονός, ενώ ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Air Force One ότι επικοινώνησε προσωπικά με το ζευγάρι μετά την είδηση. «Από τη μία πλευρά είναι ενθουσιασμένοι, αλλά από την άλλη, προφανώς, δεν είναι και τόσο ευχάριστο», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το κάναμε», πρόσθεσε.

Ο πατέρας του Ομέρ Νιούτρα, Ρόνεν Νιούτρα, επιβεβαίωσε ότι η σορός του γιου του βρίσκεται πλέον «σε ισραηλινό έδαφος». Όπως είπε συγκινημένος, «Επιτέλους — τόσος πόνος και τόση ανακούφιση!».

Η Χαμάς παρέδωσε τα φαινομενικά λείψανα τριών νεκρών ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό το βράδυ της Κυριακής. Στη συνέχεια, οι σοροί μεταφέρθηκαν στις ισραηλινές Αρχές, οι οποίες εργάζονταν για να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά τους. Αν πράγματι ανήκουν σε ομήρους, θα παραμένουν ακόμη οκτώ νεκροί όμηροι στη Γάζα.

Η οργάνωση έχει στο παρελθόν μεταφέρει λείψανα που δεν ανήκαν σε κρατούμενους ομήρους. Σύμφωνα με δήλωσή της, τα πτώματα ανακτήθηκαν την Κυριακή από ένα τούνελ. Μαζί με τη δήλωση, η Χαμάς δημοσίευσε φωτογραφία που έδειχνε μια σακούλα πτωμάτων με το όνομα ενός ομήρου, ενώ τα άλλα δύο πρόσωπα δεν κατονομάστηκαν.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ ανέφερε: «Το Ισραήλ παρέλαβε, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, τα φέρετρα τριών νεκρών ομήρων που παραδόθηκαν στις δυνάμεις των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) και της Shin Bet εντός της Λωρίδας της Γάζας».

Αργότερα, εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι οι σοροί έφτασαν στην εθνική ιατροδικαστική υπηρεσία, όπου θα γίνει η ταυτοποίηση και η διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών θανάτου.

Όπως έγινε γνωστό, οι εμπειρογνώμονες του κέντρου θα συναντηθούν με τις οικογένειες των νεκρών για να τους ενημερώσουν και να αναλύσουν τα ευρήματα των ερευνών.

Με πληροφορίες από Times of Israel

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι καλό να βλέπουν οι γυναίκες πορνό; Τι απαντούν οι ειδικοί

Ποια νύχια δεν σπάνε εύκολα – 4 ανθεκτικά σχήματα που θα θέλαμε να έχουμε

IRIS: Μέχρι πότε πρέπει να ενταχθούν οι επιχειρήσεις στο σύστημα – Η προθεσμία

Παιδικοί σταθμοί: Έως τις 7 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για όσους δεν έλαβαν voucher για παιδικούς σταθμούς – Οι δικαιούχοι

Η ρύθμιση ιδιωτικότητας που πρέπει να αλλάξετε στο Google Wallet

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
03:40 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ηγέτης των Δημοκρατικών κατηγορεί τους Ρεπουμπλικάνους για το shutdown – «Χρησιμοποιούν σαν όπλο την πείνα» Αμερικανών

Ο Χακίμ Τζέφρις, ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατη...
03:10 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Δεν απέκλεισε την αποστολή στρατευμάτων ή αεροπορικά πλήγματα στη Νιγηρία

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμ...
02:55 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Βόρεια Μακεδονία: Το κυβερνών κόμμα «VMRO-DPMNE» είναι ο μεγάλος νικητής και του β’ γύρου των δημοτικών εκλογών

Το δεξιό κυβερνών κόμμα VMRO-DPMNE, του οποίου ηγείται ο πρωθυπουργός της χώρας, Χρίστιαν Μίτσ...
02:40 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε βοήθεια τριών εκατ. δολαρίων για τους πληγέντες από τον τυφώνα Μελίσσα στην Κούβα

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Κυριακή τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας τριών εκατομμυρίων δολαρίων ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς