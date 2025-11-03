Ντόναλντ Τραμπ: Αποκάλυψε ότι η μία σορός που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ ανήκει στον Αμερικανοϊσραηλινό στρατιώτη Ομέρ Νιούτρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι μία από τις τρεις σορούς ομήρων που επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής η Χαμάς στο Ισραήλ ανήκει στον Αμερικανοϊσραηλινό στρατιώτη Ομέρ Νιούτρα.

Οι γονείς του νεαρού, που κατάγεται από τη Νέα Υόρκη, επιβεβαίωσαν το γεγονός, ενώ ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Air Force One ότι επικοινώνησε προσωπικά με το ζευγάρι μετά την είδηση. «Από τη μία πλευρά είναι ενθουσιασμένοι, αλλά από την άλλη, προφανώς, δεν είναι και τόσο ευχάριστο», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το κάναμε», πρόσθεσε.

Ο πατέρας του Ομέρ Νιούτρα, Ρόνεν Νιούτρα, επιβεβαίωσε ότι η σορός του γιου του βρίσκεται πλέον «σε ισραηλινό έδαφος». Όπως είπε συγκινημένος, «Επιτέλους — τόσος πόνος και τόση ανακούφιση!».

Η Χαμάς παρέδωσε τα φαινομενικά λείψανα τριών νεκρών ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό το βράδυ της Κυριακής. Στη συνέχεια, οι σοροί μεταφέρθηκαν στις ισραηλινές Αρχές, οι οποίες εργάζονταν για να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά τους. Αν πράγματι ανήκουν σε ομήρους, θα παραμένουν ακόμη οκτώ νεκροί όμηροι στη Γάζα.

Η οργάνωση έχει στο παρελθόν μεταφέρει λείψανα που δεν ανήκαν σε κρατούμενους ομήρους. Σύμφωνα με δήλωσή της, τα πτώματα ανακτήθηκαν την Κυριακή από ένα τούνελ. Μαζί με τη δήλωση, η Χαμάς δημοσίευσε φωτογραφία που έδειχνε μια σακούλα πτωμάτων με το όνομα ενός ομήρου, ενώ τα άλλα δύο πρόσωπα δεν κατονομάστηκαν.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ ανέφερε: «Το Ισραήλ παρέλαβε, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, τα φέρετρα τριών νεκρών ομήρων που παραδόθηκαν στις δυνάμεις των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) και της Shin Bet εντός της Λωρίδας της Γάζας».

Αργότερα, εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι οι σοροί έφτασαν στην εθνική ιατροδικαστική υπηρεσία, όπου θα γίνει η ταυτοποίηση και η διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών θανάτου.

Όπως έγινε γνωστό, οι εμπειρογνώμονες του κέντρου θα συναντηθούν με τις οικογένειες των νεκρών για να τους ενημερώσουν και να αναλύσουν τα ευρήματα των ερευνών.

Με πληροφορίες από Times of Israel