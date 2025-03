Νότια Κορέα: Θα κάνουμε τα πάντα για να αντιμετωπίσουμε τη «δασμολογική καταιγίδα» των ΗΠΑ λέει ο πρόεδρος της χώρας

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Χαν Ντακ-σου, δήλωσε την Τρίτη (25/3) ότι θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να αντιμετωπίσει μια «δασμολογική καταιγίδα» που θα προκαλέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Μία ημέρα μετά την αποκατάσταση του από το Συνταγματικό Δικαστήριο, ο Χαν είπε στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου ότι η αποστολή τους είναι να διασφαλίσουν τα εθνικά συμφέροντα της χώρας σε έναν εμπορικό πόλεμο.

