Νικολάς Μαδούρο προς Χοσέ Αντόνιο Καστ: «Σεβαστείτε τους μετανάστες από τη Βενεζουέλα»

Να σεβαστεί τους μετανάστες από τη Βενεζουέλα, κάλεσε χθες Δευτέρα, ο Νικολάς Μαδούρο, το νέο πρόεδρο της Χιλής, Χοσέ Αντόνιο Καστ, μετά τις δηλώσεις του τελευταίου για μαζικές απελάσεις. Παράλληλα, ο Μαδούρο συνέκρινε το πολιτικό πρόγραμμα του ακροδεξιού πολιτικού με εκείνο του ηγέτη των ναζί, Αδόλφου Χίτλερ.

«Μπορεί να είστε οπαδός του Χίτλερ και να ανδρωθήκατε με τις αξίες του, μπορεί να δηλώνετε υποστηρικτής του Πινοτσέτ, αλλά προσέξτε: μην αγγίξετε ούτε τρίχα μετανάστη από τη Βενεζουέλα. Να τους σέβεστε», τόνισε ο Μαδούρο, απευθυνόμενος στον Καστ.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, ο Χοσέ Αντόνιο Καστ υποσχέθηκε να απελάσει μαζικά τους περίπου 340.000 μετανάστες χωρίς άδειες νόμιμης παραμονής, στην πλειονότητά τους υπηκόους Βενεζουέλας, και να πατάξει την εγκληματικότητα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, που συγκαταλέγεται πάντως στις πιο ασφαλείς της περιοχής.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP