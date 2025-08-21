Νετανιάχου: Έδωσα εντολή να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας – Τέλος στον πόλεμο μόνο με τους όρους του Ισραήλ

Έχω δώσει εντολή να αρχίσουν άμεσα οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας στην Γάζα και τον τερματισμό του πολέμου αλλά μόνο με όρους που είναι αποδεκτοί στο Ισραήλ, ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου επισκέφθηκε την ισραηλινή Μεραρχία στην Γάζα και έκανε δηλώσεις στην κάμερα για τις επιχειρήσεις και τις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν ανέφερε σε ποιον έδωσε εντολή για να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ούτε σχολίασε αν θα δεχθεί την πρόταση εκεχειρίας, που έχει ήδη αποδεχθεί η Χαμάς από την περασμένη Παρασκευής.

«Βρισκόμαστε στο στάδιο της αποφασιστικής νίκης. Ήρθα σήμερα στη Μεραρχία της Γάζας για να εγκρίνω τα σχέδια που παρουσίασαν οι (σ.σ. ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις) IDF σε εμένα και στον υπουργό Άμυνας για την ανάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας και την ήττα της Χαμάς», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Ταυτόχρονα, έδωσα εντολή να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και για τον τερματισμό του πολέμου υπό όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ», τόνισε ο Νετανιάχου. Στην συνεδρίαση του τελευταίου υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ αποφασίστηκε ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί μόνο εφόσον η Χαμάς απελευθερώσει όλους τους ομήρους και παραδώσει τα όπλα της.

«Αυτά τα δύο πράγματα – η ήττα της Χαμάς και η απελευθέρωση όλων των ομήρων μας – πάνε χέρι-χέρι», υπογράμμισε ο Νετανιάχου. Και πρόσθεσε: «Εκτιμώ πολύ την κινητοποίηση των εφέδρων στρατιωτών, και φυσικά του μόνιμου στρατού, για χάρη αυτής της αποστολής ζωτικής σημασίας».