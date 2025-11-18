Νεογέννητο κοριτσάκι εγκαταλείφθηκε σε καζανάκι τουαλέτας – Καθαρίστρια άκουσε κλάματα και το εντόπισε

Ένα νεογέννητο κοριτσάκι βρέθηκε ζωντανό μέσα σε ένα καζανάκι τουαλέτας, σε κτίριο γραφείων στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, προκαλώντας σοκ και ανακούφιση ταυτόχρονα για όσους συμμετείχαν στη διάσωσή του.
Στις 15 Νοεμβρίου, μια καθαρίστρια, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, άκουσε το βρέφος να κλαίει. Όταν σήκωσε το καπάκι από το καζανάκι έπαθε σοκ, καθώς ανακάλυψε μέσα του ένα βρέφος, το οποίο είχε τοποθετηθεί εκεί μόλις λίγες ώρες μετά τη γέννησή του.
【胸糞事件】バンコク「ビル内のトイレタンクに新生児が捨てられている！」 #胸糞事件 #バンコク #ラークラバン #トイレタンク #新生児 #捨て子
Το μωρό ήταν γυμνό, ενώ τα χέρια του είχαν ασπρίσει από την παραμονή στο νερό. Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και το κοριτσάκι μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για εξετάσεις.
Οι γιατροί ανέφεραν ότι ζύγιζε περίπου 2,7 κιλά και επιβεβαίωσαν ότι δεν είχε υποστεί καμία βλάβη.
バンコク都内のトイレで、掃除のおばちゃんが赤ちゃんを発見。2770gの女の赤ちゃんは病院に運ばれて無事とのことです。
Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, το κοριτσάκι ήταν μικρότερο από ενός ημερών. «Ήταν νεογέννητο, αλλά δεν υπήρχε κανένα ίχνος της μητέρας. Θα προχωρήσουμε σε έρευνα για να εντοπίσουμε ποιος άφησε το μωρό στην τουαλέτα. Οι αξιωματικοί ελέγχουν τις κάμερες για να διαπιστώσουν ποιοι βρέθηκαν στο κτίριο και ποιος χρησιμοποίησε την τουαλέτα», σημείωσε.
Newborn baby is found alive stuffed in a toilet cistern: Miracle rescue after cleaner hears tiny girl's cries in Thai office block
Οι γονείς μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινική δίωξη για εγκατάλειψη σύμφωνα με το Άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα της Ταϊλάνδης, που επισύρει ποινή φυλάκισης έως τρία χρόνια, πρόστιμο έως 6.000 μπατ (περίπου 158 ευρώ) ή και τα δύο.