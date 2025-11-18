Νεογέννητο κοριτσάκι εγκαταλείφθηκε σε καζανάκι τουαλέτας – Καθαρίστρια άκουσε κλάματα και το εντόπισε

Ένα νεογέννητο κοριτσάκι βρέθηκε ζωντανό μέσα σε ένα καζανάκι τουαλέτας, σε κτίριο γραφείων στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, προκαλώντας σοκ και ανακούφιση ταυτόχρονα για όσους συμμετείχαν στη διάσωσή του.

Στις 15 Νοεμβρίου, μια καθαρίστρια, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, άκουσε το βρέφος να κλαίει. Όταν σήκωσε το καπάκι από το καζανάκι έπαθε σοκ, καθώς ανακάλυψε μέσα του ένα βρέφος, το οποίο είχε τοποθετηθεί εκεί μόλις λίγες ώρες μετά τη γέννησή του.



Το μωρό ήταν γυμνό, ενώ τα χέρια του είχαν ασπρίσει από την παραμονή στο νερό. Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και το κοριτσάκι μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για εξετάσεις.

Οι γιατροί ανέφεραν ότι ζύγιζε περίπου 2,7 κιλά και επιβεβαίωσαν ότι δεν είχε υποστεί καμία βλάβη.



Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, το κοριτσάκι ήταν μικρότερο από ενός ημερών. «Ήταν νεογέννητο, αλλά δεν υπήρχε κανένα ίχνος της μητέρας. Θα προχωρήσουμε σε έρευνα για να εντοπίσουμε ποιος άφησε το μωρό στην τουαλέτα. Οι αξιωματικοί ελέγχουν τις κάμερες για να διαπιστώσουν ποιοι βρέθηκαν στο κτίριο και ποιος χρησιμοποίησε την τουαλέτα», σημείωσε.

Οι γονείς μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινική δίωξη για εγκατάλειψη σύμφωνα με το Άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα της Ταϊλάνδης, που επισύρει ποινή φυλάκισης έως τρία χρόνια, πρόστιμο έως 6.000 μπατ (περίπου 158 ευρώ) ή και τα δύο.