Ναυάγιο στη Σικελία: Ανασύρθηκε και πέμπτη σορός – Ανήκει στον Μάικ Λιντς

Οι δύτες ανέσυραν και τον πέμπτο νεκρό από τους έξι αγνοούμενους στο ναυάγιο του σούπερ γιοτ Bayesian ανοικτά του Πορτιτσέλο στην Σικελία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, πρόκειται για τον Μάικ Λιντς.

Χθες, οι δύτες είχαν ανασύρει τέσσερα πτώματα από το βυθισμένο σκάφος. Μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία του Παλέρμο. Δεν έχουν αναγνωρισθεί επισήμως.

Νωρίς το πρωί επαναλήφθηκε η επιχείρηση για τον εντοπισμό του τελευταίου νεκρού που παραμένει παγιδευμένος στο ναυαγισμένο γιοτ και, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, πρόκειται για την 18χρονη κόρη του Μάικ Λιντς Χάνα.

Το ερώτημα γιατί επέζησε το πλήρωμα του σούπερ γιοτ που βυθίστηκε στην Σικελία, έχοντας μία μόνον απώλεια, ενώ χάθηκαν οι μισοί από τους 12 επιβάτες, καθώς και το γιατί το σκάφος βυθίστηκε τόσο γρήγορα, είναι τα ζητήματα που πρέπει να λύσουν οι ιταλικές ανακριτικές αρχές, που ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ναυάγησε η υπερπολυτελής θαλαμηγός του μεγιστάνα της τεχνολογία Μάικ Λιντς και της γυναίκας του.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το πλήρωμα του σούπερ γιοτ επέζησε, εκτός από τον σεφ του πλοίου, επειδή ήταν όλοι ξύπνιοι και στο κατάστρωμα, ενώ οι επιβάτες τους κοιμούνταν, στις καμπίνες κάτω. Ο σεφ του πλοίου, Ρεκάλντο Τόμας, ήταν το πρώτο θύμα που βρέθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Τα άλλα εννέα μέλη του πληρώματός επέζησαν.

Four more bodies recovered including that of #MikeLynch from #TheBayesian #superyacht capsized of #Palermo #Sicily @Telemundo51 https://t.co/hPOaWBerQ3 pic.twitter.com/xvzSFsf2Om

— JRodriguez (@JRodzMIA) August 21, 2024