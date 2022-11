NASA: Η ιστορική αποστολή Artemis 1 έφτασε στη Σελήνη – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα μια ακόμη φωτογραφία από την αποστολή Artemis I, το σκάφος της οποίας βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη.

Η ρομποτική αποστολή Artemis 1 της NASA έφτασε στον τελικό της προορισμό στη Σελήνη, αφότου πέρασαν πέντε μέρες από την εκτόξευσή της που πραγματοποιήθηκε στο ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα. Η συγκεκριμένη αποστολή αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα καθώς με αυτό τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη.

Mission Time: 5 days, 6 hrs, 50 min Orion is 228,083 miles from Earth, 1,371 miles from the Moon, cruising at 4,729 miles per hour. P: (-206092, -99977, -37068) V: (4550, -951, -870) O: 53º, 47.6º, 5.8º What’s this? https://t.co/voR4yGgqXG #TrackArtemis pic.twitter.com/LWgqqcC87b

«Αυτή είναι μια από εκείνες τις μέρες που σκεφτόμασταν και μιλούσαμε για πολύ, πολύ καιρό», δήλωσε ο διευθυντής πτήσης Zeb Scoville .

Πρόκειται για ξεχωριστή φωτογραφία αφού το Orion τράβηξε μια σέλφι που το δείχνει σε οριζόντια θέση. Τη φωτογραφία κατέγραψε την τρίτη μέρα της αποστολής μια από τις κάμερες του σκάφους που βρίσκεται στην εξωτερική του πλευρά και πιο συγκεκριμένα στο σημείο που βρίσκονται τα φωτοβολταϊκά του συστήματα.

Τα προσεχή 24ωρα αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα νέες εντυπωσιακές εικόνες που θα καταγράψει το Orion αφού το μεσημέρι της Δευτέρας πλησίασε τον φυσικό μας δορυφόρο σε απόσταση μόλις 128 χλμ. από την επιφάνεια του.

LIVE NOW: The @NASA_Orion spacecraft is performing its first powered lunar flyby.

Orion will make its closest approach to the lunar surface during the #Artemis I mission – approximately 80 miles – at 7:57am ET (12:57 UTC). https://t.co/rO5HBPx0Ec

— NASA (@NASA) November 21, 2022