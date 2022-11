Artemis 1: Η στιγμή που ο πύραυλος της NASA εκτοξεύεται με προορισμό την Σελήνη

Έπειτα από τρεις αναβολές λόγω τεχνικών προβλημάτων και καιρικών συνθηκών, η NASA εκτόξευσε το πρωί της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) την αποστολή Artemis 1 με προορισμό τη Σελήνη.

Η εκτόξευση του πυραύλου SLS (Space Launch System), του ισχυρότερου που κατασκεύασε ποτέ η NASA είχε προγραμματιστεί αρχικά για τις 01:04 (τοπική ώρα – 08:04 ώρα Ελλάδος), ωστόσο η NASA ενημέρωσε ότι θα υπάρξει καθυστέρηση.

Τελικά, περίπου 40 λεπτά αργότερα από την προγραμματισμένη ώρα, η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

We are going.

For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9

— NASA (@NASA) November 16, 2022