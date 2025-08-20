Μεξικό: Έξι ανθρώπινα κεφάλια εντοπίστηκαν σε κεντρικό δρόμο

Ένα αποτρόπαιο περιστατικό συγκλονίζει το Μεξικό, καθώς έξι ανθρώπινα κεφάλια βρέθηκαν χθες Τρίτη σε δρόμο που συνδέει τις πολιτείες Τλαξκάλα και Πουέμπλα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Το εύρημα έγινε από διερχόμενους οδηγούς και επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από την εισαγγελία της Τλαξκάλα, η οποία ανακοίνωσε ότι τα υπολείμματα ανήκουν σε έξι άνδρες και ότι έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση.

Την ίδια ημέρα, ανθρώπινο κρανίο και άλλα λείψανα εντοπίστηκαν στην πόλη Κολίμα, στα δυτικά του Μεξικού, όπως ανέφεραν πηγές της αστυνομίας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει εάν οι δύο υποθέσεις συνδέονται, ωστόσο η βαρβαρότητα των εικόνων προκαλεί έντονη ανησυχία.

Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, στο σημείο όπου βρέθηκαν τα κεφάλια στην Τλαξκάλα υπήρχε σημείωμα που παραπέμπει σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην κλοπή φυσικού αερίου. Αν και στις πολιτείες Πουέμπλα και Τλαξκάλα έχουν καταγγελθεί κατά καιρούς εγκληματικές οργανώσεις που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών και καυσίμων, μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη περιοχή δεν είχε βρεθεί στο επίκεντρο τέτοιου είδους βίας, η οποία εδώ και περίπου είκοσι χρόνια μαστίζει κυρίως τα βόρεια σύνορα και τις ακτές στον Ειρηνικό.

Η νέα φρίκη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από μια άλλη μαζική δολοφονία: στις 30 Ιουνίου, σε δρόμο στη Σιναλόα βρέθηκαν 20 πτώματα, ανάμεσά τους πέντε αποκεφαλισμένα. Οι εικόνες αυτές θυμίζουν τη σκληρή πραγματικότητα του Μεξικού, όπου από το 2006, όταν ξεκίνησε ο ιδιαίτερα αμφιλεγόμενος «πόλεμος» κατά των ναρκωτικών, έχουν καταγραφεί επίσημα πάνω από 450.000 ανθρωποκτονίες και 100.000 εξαφανίσεις.