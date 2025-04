Μεξικό: 9 νεκροί σε νέα επίθεση εναντίον κέντρου απεξάρτησης τοξικομανών

Εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση ενόπλων εναντίον κλινικής απεξάρτησης και αποκατάστασης τοξικομανών τη Δευτέρα (7/4) στη Σιναλόα, στο βορειοδυτικό Μεξικό, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η επίθεση διαπράχθηκε τα ξημερώματα, στην Κουλιακάν, την πρωτεύουσα της πολιτείας, όπου άγριες συγκρούσεις από τον Σεπτέμβριο ανάμεσα σε δυο φράξιες του καρτέλ Σιναλόα έχουν αφήσει πίσω εκατοντάδες νεκρούς κι εξαφανισμένους.

Αρχικά, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν ομάδα ενόπλων κατέστρεψε τις πόρτες της κλινικής κι άνοιξε πυρ εναντίον ανθρώπων στο εσωτερικό, σύμφωνα με επίσημη έκθεση. Μερικές ώρες αργότερα, ένας από τους τραυματίες υπέκυψε.

🇲🇽 9 DEAD IN MEXICO REHAB CENTER SHOOTING — ATTACKERS STORM BUILDING AT 2 A.M.

A deadly shooting happened early this morning at the Shaddai AC rehab center in the Colinas de San Miguel, just 15 minutes from downtown Culiacán.

Around 2 a.m., a group of armed men broke in by… pic.twitter.com/w25y5uA4cc

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 7, 2025