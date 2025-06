Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ υποτίμησε την ικανότητα του Ιράν να ανασυνταχθεί – Η Τεχεράνη έχει εξαπολύσει 370 βαλλιστικούς πυραύλους ως αντίποινα

Το μπαράζ των πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν κατά του Ισραήλ δείχνει πως οι ιρανικές δυνάμεις μπορούν να ανασυνταχθούν, ακόμη και μετά τον θάνατο πολλών στρατιωτικών διοικητών στην πρώτη ισραηλινή επίθεση, αναφέρει ανάλυση του CNN.

«Οι Ισραηλινοί υποτίμησαν την ικανότητα του Ιράν να ανασυνταχθεί, παρότι είχαν στοχεύσει με επιτυχία την κορυφαία ηγεσία του ιρανικού στρατού και κατάφεραν να σκοτώσουν αρκετούς από αυτούς», δήλωσε ο Τρίτα Πάρσι, αντιπρόεδρος της δεξαμενής σκέψης Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Ο Πάρσι πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θεωρούσε πως «είχε διαταράξει τον έλεγχο και τη διοίκηση του Ιράν», αλλά αυτή η αντίληψη «αναδομήθηκε γρήγορα».

«Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι οι ιρανικοί πύραυλοι καταφέρνουν να διαπεράσουν όλα τα επίπεδα των αμυντικών συστημάτων του Ισραήλ», σημείωσε ο Πάρσι, μιλώντας στο CNN τα ξημερώματα της Δευτέρας, καθώς νέες ριπές πυραύλων χτυπούσαν πολλαπλούς στόχους στο Ισραήλ.

Η κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία, με τα θύματα να αυξάνονται και στις δύο πλευρές.

Στην Τεχεράνη, κάτοικοι προσπαθούν να διαφύγουν από την πρωτεύουσα αναζητώντας ασφάλεια, ενώ στο κεντρικό Ισραήλ παρατηρήθηκαν εκρήξεις και πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της νύχτας, με κατοικημένα κτίρια να έχουν πληγεί.

Mass exodus: The citizens of Tehran are escaping the city. #Israel #Iran #IsraelIranWar #Tehran #IraniansStandWithIsrael pic.twitter.com/JlwsfYeI3H



Η επιχείρηση «Operation Rising Lion» του Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η κορυφαία στρατιωτική ηγεσία του Ιράν, μεταξύ αυτών ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, ο διοικητής της Αεροπορίας τους, καθώς και πρώην επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Israeli F-35I Adir stealth fighter jets flying over Tehran, Iran. They identified and destroyed medium range air defense systems of the IRGC Aerospace Force and the Iranian Air Defense Force during Operation Rising Lion. #IranIsraelWar pic.twitter.com/vlOR4BGvGW

