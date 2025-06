Ισραήλ: Μεγάλος αριθμός τραυματιών από πλήγματα πυραύλων του Ιράν στη Χάιφα

Ιρανικά πυραυλικά πλήγματα έπληξαν τη Χάιφα, προκαλώντας τραυματισμούς και εκτεταμένες ζημιές, σύμφωνα με το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan.

Το χτύπημα συνοδεύτηκε από πυρκαγιά, ενώ δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψε πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από την πόλη.

Η βρετανική εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Ambrey ανέφερε πως σημειώθηκαν φωτιές σε σταθμό παραγωγής ενέργειας κοντά στο λιμάνι της Χάιφα, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

